Ольга Орлова впервые открыто рассказала о любимом: «Я его себе намечтала»
Ольга Орлова стала гостьей YouTube-шоу на канале FAMETIME TV. Во время беседы не могли обойти стороной вопросы о личном. И певица не стала кривить душой, рассказала все как есть.
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Фото: www.instagram.com/olgaorlova1311
«До встречи с ним я два года была одна, — разоткровенничалась Ольга Орлова. — Все мужчины в моей жизни были великолепными, я снимаю перед ними шляпу. Мы общаемся до сих пор, поздравляем друг друга с праздниками. Но тот человек, который у меня сейчас, он вообще необыкновенный. Умный, всегда держит слово, ему не надо все повторять и напоминать, добрый».
Певица рассказала, что познакомилась с любимым в ресторане. «Ко мне просто подойти. Я сразу по лицу вижу, чего человек хочет. Он сидел за соседним столиком и полтора часа смотрел на меня грустными глазами. Я уже сама хотела встать и подойти к нему. Но потом моя подруга отлучилась, а я полезла в телефон. И услышала над ухом: "Ольга, здравствуйте". С тех пор мы больше не расставались».
Ольга Орлова рассказала, что такого человека хотела давно видеть рядом с собой. «Я до того четко себе представляла, кто мне нужен, что, наверное, намечтала его себе. Я не верю во все эти картинки, когда склеил, повесил на стену карту желаний, но над собой не работаешь. Под лежачий камень вода не течет. И теперь рядом с любимым я четко понимаю, что сейчас лучшее время в моей жизни. После 40 лет жизнь только начинается», — призналась артистка.
Фото и видео: Instagram
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