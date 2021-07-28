Ольга Орлова впервые открыто рассказала о любимом: «Я его себе намечтала»

Певица рассказала, что познакомилась с любимым в ресторане. «Ко мне просто подойти. Я сразу по лицу вижу, чего человек хочет. Он сидел за соседним столиком и полтора часа смотрел на меня грустными глазами. Я уже сама хотела встать и подойти к нему. Но потом моя подруга отлучилась, а я полезла в телефон. И услышала над ухом: "Ольга, здравствуйте". С тех пор мы больше не расставались».

Ольга Орлова рассказала, что такого человека хотела давно видеть рядом с собой. «Я до того четко себе представляла, кто мне нужен, что, наверное, намечтала его себе. Я не верю во все эти картинки, когда склеил, повесил на стену карту желаний, но над собой не работаешь. Под лежачий камень вода не течет. И теперь рядом с любимым я четко понимаю, что сейчас лучшее время в моей жизни. После 40 лет жизнь только начинается», — призналась артистка.