Звезда «Правдивой лжи» Джейми Ли Кертис призналась, что ее сын сменил пол
Джейми Ли Кертис 37 лет замужем за сценаристом и актером Кристофером Гестом. У пары есть двое приемных детей — 35-летняя Энни и 25-летний Томас.
И в беседе с журналистами звезда Голливуда призналась, что ее трансгендерный сын сменил пол. Решение ребенка родители одобрили и помогли ему в непростой период.
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Фото: East News
«Мы с удивлением и гордостью наблюдали, как наш сын стал нашей дочерью Руби», — рассказала Кертис в интервью изданию AARP.
Джейми Ли Кертис также рассказала, что Руби собралась замуж в следующем году и церемонию знаменитая мать будет проводить сама. «Переход» сына помог актрисе осознать то, что пол не фиксирован, и избавиться от предрассудков.
Старшая дочь актрисы замужем и работает инструктором по танцам, а младшая дочь (бывший сын) — редактор компьютерных игр.
«У меня нет внуков, но я очень их жду», — призналась знаменитость.
Джейми Ли Кертис вышла замуж за Кристофера Геста в 1984 году, всего через пять месяцев после знакомства. Она впервые увидела его в кино, и сразу же сказала подруге: «О, я выйду замуж за этого парня!». Так и получилось.
Фото и видео: East News, Getty Images, Kinopoisk.ru
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