Звезда «Правдивой лжи» Джейми Ли Кертис призналась, что ее сын сменил пол

Джейми Ли Кертис также рассказала, что Руби собралась замуж в следующем году и церемонию знаменитая мать будет проводить сама. «Переход» сына помог актрисе осознать то, что пол не фиксирован, и избавиться от предрассудков.

Старшая дочь актрисы замужем и работает инструктором по танцам, а младшая дочь (бывший сын) — редактор компьютерных игр.

«У меня нет внуков, но я очень их жду», — призналась знаменитость.

Джейми Ли Кертис вышла замуж за Кристофера Геста в 1984 году, всего через пять месяцев после знакомства. Она впервые увидела его в кино, и сразу же сказала подруге: «О, я выйду замуж за этого парня!». Так и получилось.