49-летняя Марина Федункив тайно вышла замуж за молодого итальянца
Марина Федункив, которая хорошо известна российскому зрителю как «мама Коляна» из сериала «Реальные пацаны», вышла замуж — избранником артистки стал молодой предприниматель родом из Италии по имени Стефано Маджи. Об этом сообщает издание Super.ru в своем телеграм-канале.
Молодому супругу Федункив 37 лет, и уже несколько лет он живет и работает в России.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @marina_phedunkiv
Как пишет Super.ru, расписались они в одном из московских МФЦ. Однако в конце лета пара собирается устроить пышное торжество в честь свадьбы.
За спиной Марины Федункив два романа — с первым гражданским мужем она не была расписана, и прожили они 12 лет. Во второй раз артистка вышла замуж уже официально, однако через 13 лет супруги развелись. Детей ни в одном из браков у Федункив не было.
Этот опыт негативно сказался на личной жизни артистки — в интервью она признавалась, что чувствует себя одинокой, но опасается заводить новые отношения.
Фото: Instagram Марины Федункив
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