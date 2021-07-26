49-летняя Марина Федункив тайно вышла замуж за молодого итальянца

Марина Федункив, которая хорошо известна российскому зрителю как «мама Коляна» из сериала «Реальные пацаны», вышла замуж — избранником артистки стал молодой предприниматель родом из Италии по имени Стефано Маджи. Об этом сообщает издание Super.ru в своем телеграм-канале.

Молодому супругу Федункив 37 лет, и уже несколько лет он живет и работает в России.