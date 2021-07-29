Актер Владимир Стеклов попал в больницу с коронавирусом

Коронавирус поразил многих великих людей и отечественных звезд — среди них музыкант Петр Мамонов и режиссер Владимир Меньшов, которые скончались от инфекции. Сейчас в больнице находится певица МакSим, которая в тяжелом состоянии — однако, по словам ее представителей, отмечаются улучшения.