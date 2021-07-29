Актер Владимир Стеклов попал в больницу с коронавирусом
Владимир Стеклов заболел коронавирусом — 73-летнего артиста госпитализировали в больницу имени Филатова в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Врачи оценивают состояние звездного пациента как средней тяжести. Также отмечается, что у него 50% поражение легких.
«Он в больнице. С коронавирусом. Состояние средней тяжести, говорят», — сообщила РБК представитель актера.
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Фото: Natalya Loginova/Russian Look
Актер широко известен зрителям своими работами в проектах «Петербургские тайны», «Закон», «Охотник», «Я лечу», «Кадетство», «Молодежка» и других.
Кроме того, с 2000 года Стеклов играет в Театре имени Моссовета, «Сатириконе», Русской антрепризе Михаила Козакова и является художественным руководителем театра «Художественная школа».
Коронавирус поразил многих великих людей и отечественных звезд — среди них музыкант Петр Мамонов и режиссер Владимир Меньшов, которые скончались от инфекции. Сейчас в больнице находится певица МакSим, которая в тяжелом состоянии — однако, по словам ее представителей, отмечаются улучшения.
Фото: Global Look press
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