Бас-гитарист ZZ Top Дасти Хилл скончался на 73-м году жизни

ZZ Top известны не только своей музыкой, но и эксцентричностью — участники группы играли блюз с элементом метала и хард-рока и выступали с длинными бородами, в байкерских куртках и ковбойских шляпах.

Благодаря своему неординарному внешнему виду они и были широко известны — и популярности им придал инцидент с компанией Gillette.