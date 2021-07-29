Бас-гитарист ZZ Top Дасти Хилл скончался на 73-м году жизни
Дасти Хилл, басист известной группы «бородачей», умер во сне в своем доме. Об этом рассказали в официальном Instagram группы.
«Мы с грустью сообщаем, что Дасти Хилл скончался во сне дома в Хьюстоне, штат Техас. Мы вместе с легионами фанатов ZZ Top по всему миру будем скучать по тебе, твоему добродушию и непоколебимой приверженности группе. Тебя будет очень не хватать, амиго. Фрэнк и Билли», — говорится в сообщении.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: ImagePressAgency/face to face
ZZ Top известны не только своей музыкой, но и эксцентричностью — участники группы играли блюз с элементом метала и хард-рока и выступали с длинными бородами, в байкерских куртках и ковбойских шляпах.
Благодаря своему неординарному внешнему виду они и были широко известны — и популярности им придал инцидент с компанией Gillette.
Фирма предложила музыкантам сделку — за 1 миллионов долларов они избавляются от бород — это стало бы очень яркой рекламой бритвы, которую выпускает компания.
К счастью, музыканты наотрез отказались избавиться от своей в своем роде визитной карточки.
Песни коллектива стали саундтреком для многих игр, а саму группу даже пародировали в сериале The Simpsons.
Фото: Global Look press
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