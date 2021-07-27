Российские гимнастки завоевали первое в истории золото в женском командном многоборье в Токио
Российские спортсменки принесли стране очередное золото – шестая по счету медаль на Играх в Токио. Стоит отметить, что это первое в истории золото, полученное Россией в командном многоборье.
Гимнастки из России – Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Владислава Уразова и Ангелина Мельникова набрали 169, 528 баллов.
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Фото: @liliakhaimova
Серебро получили американские спортсменки, на третьем месте и с бронзовой медалью оказались гимнастки из Великобритании.
Поздравить сегодня можно Владислава Ларина, который также принес золото стране, и стал лучшим в весе выше 80 кг в тхэквондо. В финале он победил Деяна Георгиевского, спортсмена из Македонии.
Первое золото России принесла 24-летняя Виталина Бацарашкина, которая получила медаль в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с расстояния 10 метров, она набрала 240,3 очка, и установила новый олимпийский рекорд. Одержать победу девушке удалось с помощью последнего выстрела.
Второе золото принесли Ксения Перова, Елена Осипова и Светлана Гомбоева, девушки завоевали второе место по стрельбе из лука среди женских команд.
Фото: Instagram Лилии Ахаимовой, Владиславы Уразовой, Виктории Листуновой
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