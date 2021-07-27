Российские гимнастки завоевали первое в истории золото в женском командном многоборье в Токио

Поздравить сегодня можно Владислава Ларина, который также принес золото стране, и стал лучшим в весе выше 80 кг в тхэквондо. В финале он победил Деяна Георгиевского, спортсмена из Македонии.

Первое золото России принесла 24-летняя Виталина Бацарашкина, которая получила медаль в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с расстояния 10 метров, она набрала 240,3 очка, и установила новый олимпийский рекорд. Одержать победу девушке удалось с помощью последнего выстрела.

Второе золото принесли Ксения Перова, Елена Осипова и Светлана Гомбоева, девушки завоевали второе место по стрельбе из лука среди женских команд.