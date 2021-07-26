Дмитрий Шепелев показал сына от Жанны Фриске и объяснил, почему прятал его 8 лет
Платон, сын Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске, очень рано попал на первые полосы СМИ — нежелательное внимание он получил после смерти матери, а затем во время неприятной размолвки, которая произошла между его отцом и дедом.
В результате Шепелев перестал показывать сына не только родственникам, но и своим подписчикам.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @dmitryshepelev
Сегодня, однако, в его личном блоге появились снимки вместе с сыном — а заодно телеведущий объяснил, почему скрывал ребенка.
«8 лет назад я принял для себя решение не публиковать фотографий со старшим сыном Платоном. Тогда на это было несколько веских причин, главная из которых — мое желание защитить его от пристального внимания в то время, когда все, что ему было нужно, это любовь, забота и спокойствие.
Прошло время и я понимаю, что он больше не нуждается в этой защите. Он взрослый, яркий, талантливый мальчик, очень достойный и светлый. И я рад познакомить вас с ним», — написал он.
Сейчас у Дмитрия уже двое детей — его новая избранница недавно родила ему еще одного сына. С возлюбленной Шепелев познакомился в детском саду, куда приводил Платона — туда же ходила и дочь Екатерины Тулуповой Лада от первого брака.
Шепелев ранее отмечал, что дети очень подружились между собой и с любовью относятся к своему младшему братику.
Фото: Instagram Дмитрия Шепелева
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