Дмитрий Шепелев показал сына от Жанны Фриске и объяснил, почему прятал его 8 лет

Платон, сын Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске, очень рано попал на первые полосы СМИ — нежелательное внимание он получил после смерти матери, а затем во время неприятной размолвки, которая произошла между его отцом и дедом.

В результате Шепелев перестал показывать сына не только родственникам, но и своим подписчикам.