Дайджест Passion.ru: наши в Каннах, отмена QR-кодов и другие яркие новости недели
Коронавирус по-прежнему остается главным ньюсмейкером в мире. Приходят как хорошие, так и печальные новости. К сожалению, статистика новых заболевших ежедневно бьет рекорды. Все чаще мы слышим о смерти известных людей из-за COVID-19.
15 июля стало известно, что борьбу с «короной» проиграл актер, певец и поэт Петр Мамонов. 71-летний деятель культуры с конца июня находился в больнице. Последние дни жизни он провел в реанимации на ИВЛ.
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Фото: www.instagram.com/pelageya_insta
13 июля ушел из жизни режиссер и бывший муж Аллы Пугачевой Александр Стефанович. Он также боролся с коронавирусом.
О том, кто еще скончался из-за ковида, а кому удалось его победить, читайте в нашем материале.
Но были и хорошие новости. Знаменитого Зейна из сериала «Клон» бразильского актера Лусиано Шафира сняли с ИВЛ. Артист подхватил ковид во второй раз. И болезнь проходила тяжело. Он в реанимации перенес операцию по удалению части кишечника. Но со временем он смог дышать самостоятельно и даже записал обращение к поклонникам.
Победила болезнь и актриса Татьяна Догилева. Она провела в больнице всего неделю, после чего ее отпустили домой.
Фото: Getty Images
Завершающаяся рабочая неделя стала насыщенной на премьеры. В Каннах в рамках международного кинофестиваля состоялись показы фильмов режиссеров из разных стран. Посмотрели искушенные зрители и картину Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе».
На красной дорожке блистали элегантные Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова и другие члены съемочной группы.
На Лазурном берегу произошло ЧП. У звезды сериала «Анна Болейн» Джоди Тернер-Смит из номера в гостинице украли драгоценности на несколько десятков тысяч долларов, а также семейную реликвию.
В Каннах Иван Дорн впервые показался на публике с женой Анастасией. Певец, а теперь уже и актер не любит распространяться о личной жизни. Но теперь миллионы его поклонниц кусают локти, узнав, на какой красавице женат любимый исполнитель. Пара растит сына и дочь.
В Каннах на красной дорожке дебютировали дочери Тильды Суинтон, Шона Пенна, Джулии Робертс.
Николас Кейдж, недавно женившийся в пятый раз, впервые появился на официальном мероприятии в обнимку с молодой женой. На премьере своего фильма «Свинья» 57-летний актер позировал с 26-летней Рико Шибата.
Фото: www.instagram.com/barbaraska_92
29-летняя Варвара Шмыкова развелась с мужем в 10-летнюю годовщину знакомства. Актриса с теперь уже бывшим мужем Евгением Козловым поблагодарили друг друга за годы отношений и приключений. Оба они оставили в блогах трогательные посты, адресованные друг другу, чем подтвердили, что расстались на хорошей ноте.
57-летний Джефф Безос вновь стал самым богатым человеком на Земле. Его состояние выросло на 10,6 млрд долларов, достигнув отметки в 212,4 млрд долларов.
33-летняя плюс-сайз модель Эшли Грэм сообщила, что ждет второго ребенка. Ее первенец родился всего полтора года назад.
На этой неделе Пелагея с размахом отметила 35-летие. Она арендовала ресторан на Рублевке, куда пригласила родных и друзей. Среди гостей отплясывали Овечкины, Дибровы, Дима Билан, Леонид Агутин. Многие из гостей выступали на сцене. Именинница пела с ними.
4-летняя дочь Пелагеи весь вечер была с мамой.
Пранкер Эдвард Бил получил два года ограничения свободы за ДТП, которое он устроил весной в центре Москвы. Пострадавшая сторона отметила, что не будет обжаловать приговор, так как заключила с виновником аварии мирное соглашение.
Фото: Фото из личного архива героини для Passion.ru
Звезда российского кино Анна Пескова в интервью Passion.ru рассказала, как выбирает роли, кого хотела бы сыграть в будущем. Она также призналась, что в ее отношениях с мужем Дмитрием Пристансковым нет места ревности.
Актриса также подтвердила, что не спешит показывать миру лицо маленькой дочери Анастасии, и объяснила почему.
Все не утихают страсти между Анастасией Макеевой и ее третьим мужем Романом Мальковым и его экс-женой Светланой. И пока актриса сама себе пишет комментарии под фото с любимым, он хамит матери своих четверых детей.
У Ким Кардашьян, переживающей непростое время развода с третьим мужем Канье Уэстом, обнаружили психические заболевания.
Фото: Фото из личного архива героини для Passion.ru
Румынская певица INNA, под хиты которой уже 10 лет танцуют на всех дискотеках Европы, в эксклюзивном интервью Passion.ru призналась, на что тратит заработанные деньги, рассказала, есть ли у нее любимый мужчина и почему предпочитает не рассказывать о личной жизни, а также о том, как сохраняет красоту и идеальную фигуру.
Эштон Кутчер передумал лететь в космос. Он сдал заранее купленный билет и объяснил свое решение.
В конце рабочей недели власти столичного региона объявили об отмене с 19 июля QR-кодов, которые раньше требовали для входа в общепит. Также заведениям, которые соблюдали антиковидные меры, разрешили работать без ограничений. Отмену «закона-пятиминутки», как его уже прозвали в Сети, объяснили тем, что все больше жителей региона вакцинируются и ситуацию с распространением коронавируса удалось взять под контроль (при этом кривые с новыми случаями заболевания упорно растут вверх).
Фото и видео: East News, Instagram, Getty Images, из личных архивов
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