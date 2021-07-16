Дайджест Passion.ru: наши в Каннах, отмена QR-кодов и другие яркие новости недели

Коронавирус по-прежнему остается главным ньюсмейкером в мире. Приходят как хорошие, так и печальные новости. К сожалению, статистика новых заболевших ежедневно бьет рекорды. Все чаще мы слышим о смерти известных людей из-за COVID-19.

15 июля стало известно, что борьбу с «короной» проиграл актер, певец и поэт Петр Мамонов. 71-летний деятель культуры с конца июня находился в больнице. Последние дни жизни он провел в реанимации на ИВЛ.