33-летняя плюс-сайз модель Эшли Грэм ждет второго ребенка. Об этом она рассказала в личном блоге. Она написала, что прошлый год был полон для нее и мужа новыми эмоциями, и теперь она в начале пути к новому событию.

«Я только начинаю осознавать и радоваться тому, что эта следующая глава значит для нас», — поделилась эмоциями Эшли.