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33-летняя плюс-сайз модель Эшли Грэм ждет второго ребенка

Сын Эшли Грэм и фотографа Джастина Эрвина Айзек родился в январе 2020-го. И теперь, всего полтора года спустя, модель сообщила, что их семья вскоре станет еще больше.
33-летняя плюс-сайз модель Эшли Грэм ждет второго ребенка

33-летняя плюс-сайз модель Эшли Грэм ждет второго ребенка. Об этом она рассказала в личном блоге. Она написала, что прошлый год был полон для нее и мужа новыми эмоциями, и теперь она в начале пути к новому событию.

«Я только начинаю осознавать и радоваться тому, что эта следующая глава значит для нас», — поделилась эмоциями Эшли.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Эшли Грэм уже растит маленького сына

Фото: www.instagram.com/ashleygraham

На фото, сделанном Джастином Эрвином, Эшли позирует с уже большим животом.

Счастливые супруги не раскрывают дату рождения второго ребенка. Но, судя по изменившейся фигуре модели, произойдет это радостное событие в ближайшие месяцы.

В августе 2020 года Эшли и Джастин отметили 10-летнюю годовщину свадьбы. Эшли в откровенном интервью признавалась, что именно муж заставил ее полюбить свое тело. Раньше, по ее словам, у нее были комплексы относительно своей нестандартной фигуры. Но Джастин Эрвин развеял все ее сомнения, заставив поверить в собственную красоту.

Эшли выступает за бодипозитив. Вскоре после родов она начала сниматься в смелых фотосессиях, показывая несовершенную фигуру и кожу после появления ребенка.

Фото и видео: Instagram

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