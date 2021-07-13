33-летняя плюс-сайз модель Эшли Грэм ждет второго ребенка
33-летняя плюс-сайз модель Эшли Грэм ждет второго ребенка. Об этом она рассказала в личном блоге. Она написала, что прошлый год был полон для нее и мужа новыми эмоциями, и теперь она в начале пути к новому событию.
«Я только начинаю осознавать и радоваться тому, что эта следующая глава значит для нас», — поделилась эмоциями Эшли.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/ashleygraham
На фото, сделанном Джастином Эрвином, Эшли позирует с уже большим животом.
Счастливые супруги не раскрывают дату рождения второго ребенка. Но, судя по изменившейся фигуре модели, произойдет это радостное событие в ближайшие месяцы.
В августе 2020 года Эшли и Джастин отметили 10-летнюю годовщину свадьбы. Эшли в откровенном интервью признавалась, что именно муж заставил ее полюбить свое тело. Раньше, по ее словам, у нее были комплексы относительно своей нестандартной фигуры. Но Джастин Эрвин развеял все ее сомнения, заставив поверить в собственную красоту.
Эшли выступает за бодипозитив. Вскоре после родов она начала сниматься в смелых фотосессиях, показывая несовершенную фигуру и кожу после появления ребенка.
Фото и видео: Instagram
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