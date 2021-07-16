16-летняя дочь Джулии Робертс впервые вышла на красную дорожку в Каннах
Девушка сопровождала своего отца на премьере фильма «День флага» Шона Пенна, над созданием которого он работал в качестве оператора.
Стоит заметить, что на премьере Хэзел была просто очаровательна – девушка выбрала трогательный и романтичный образ. Для премьеры она примерила бледно-желтое длинное платье-рубашку из кружева и скромные туфли модели Мэри-Джейн.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Boesl/dpa
Кроме красной дорожке, девушка уже появлялась и на экранах – она приняла участие в создании фильма «Несносные леди», где снималась вместе со своей мамой Джулией Робертс.
Всего у пары трое детей – близнецы Финеас и Хэзел, и сын Генри, который на два года младше близнецов. Джулия Робертс и Дэниэл Модер являются одной из самых красивых и крепких пар Голливуда и женаты уже 19 лет.
В кино никто из детей, кроме Хэзел, пока не дебютировал, но пойдет ли девушка по стопам знаменитой мамы, пока неизвестно. Добавим, что супруги предпочитают растить своих детей вдали от внимания СМИ, и встретить их на мероприятиях можно нечасто.
Фото: Instagram Джулии Робертс, Global Look Press
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