16-летняя дочь Джулии Робертс впервые вышла на красную дорожку в Каннах

Девушка сопровождала своего отца на премьере фильма «День флага» Шона Пенна, над созданием которого он работал в качестве оператора.

Стоит заметить, что на премьере Хэзел была просто очаровательна – девушка выбрала трогательный и романтичный образ. Для премьеры она примерила бледно-желтое длинное платье-рубашку из кружева и скромные туфли модели Мэри-Джейн.