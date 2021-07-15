У разведенной Ким Кардашьян обнаружились проблемы с психикой

Ким Кардашьян, которая недавно пережила развод с мужем, Канье Уэстом, призналась, что у нее имеются расстройства психики. Об этом она рассказала в бонусной серии последнего сезона реалити-шоу KUWTK.

Так, она страдает от агорафобии, что подразумевает боязнь открытых пространств и большого скопления людей. Расстройство обострилось в период карантина, заявила Ким в беседе с сестрой Хлои.