passion.ru

У разведенной Ким Кардашьян обнаружились проблемы с психикой

Она пожаловалась на агорафобию – боязнь открытого пространства, которая особенно усугубилась в период пандемии коронавируса, и тревожное расстройство.
У разведенной Ким Кардашьян обнаружились проблемы с психикой

Ким Кардашьян, которая недавно пережила развод с мужем, Канье Уэстом, призналась, что у нее имеются расстройства психики. Об этом она рассказала в бонусной серии последнего сезона реалити-шоу KUWTK.

Так, она страдает от агорафобии, что подразумевает боязнь открытых пространств и большого скопления людей. Расстройство обострилось в период карантина, заявила Ким в беседе с сестрой Хлои.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 11

Ким Кардашьян

Фото: @kimkardashian

К появлению этого расстройства привело ограбление их номера в отеле в Париже – это произошло еще в 2016 году. Потери тогда были внушительными – Ким лишилась вещей на 10,8 миллионов долларов и получила тревожное расстройство.

«Это было что-то вроде сильного беспокойства, но на другом уровне. Мне кажется, у меня началась агорафобия после ограбления в Париже», – рассказала Ким.

Сейчас жизнь Ким едва ли способствует спокойствию – она развелась со своим мужем Канье Уэстом, одной из причиной развода были также многочисленные проблемы с психикой у рэпера.

Фото: Instagram Ким Кардашьян

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!