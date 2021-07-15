У разведенной Ким Кардашьян обнаружились проблемы с психикой
Ким Кардашьян, которая недавно пережила развод с мужем, Канье Уэстом, призналась, что у нее имеются расстройства психики. Об этом она рассказала в бонусной серии последнего сезона реалити-шоу KUWTK.
Так, она страдает от агорафобии, что подразумевает боязнь открытых пространств и большого скопления людей. Расстройство обострилось в период карантина, заявила Ким в беседе с сестрой Хлои.
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Фото: @kimkardashian
К появлению этого расстройства привело ограбление их номера в отеле в Париже – это произошло еще в 2016 году. Потери тогда были внушительными – Ким лишилась вещей на 10,8 миллионов долларов и получила тревожное расстройство.
«Это было что-то вроде сильного беспокойства, но на другом уровне. Мне кажется, у меня началась агорафобия после ограбления в Париже», – рассказала Ким.
Сейчас жизнь Ким едва ли способствует спокойствию – она развелась со своим мужем Канье Уэстом, одной из причиной развода были также многочисленные проблемы с психикой у рэпера.
Фото: Instagram Ким Кардашьян
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