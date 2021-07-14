57-летний Николас Кейдж на премьере в Лос-Анджелесе появился в обнимку с молодой женой

Николас Кейдж и Рико Шибата познакомились в Японии в 2020 году. Их свадебная церемония из-за пандемии проходила в Сети.

Николас на 31 год старше супруги. Рико родилась в 1995 году. Тогда же Кейдж получил «Оскар» за фильм «Покидая Лас-Вегас».

До Рико Николас Кейдж был женат четыре раза. Первой его супругой стала актриса Патрисия Аркетт. Их брак длился шесть лет. Во второй раз к алтарю он повел Лизу Мари Пресли. Брак развалился через 109 дней. Третью попытку актер предпринял с кореянкой Элис Ким, которая родила ему сына Кала-Эла. Брак закончился разводом в 2016-м. Четвертый брак Кейджа с визажистом Эрикой Койке продлился три месяца.

У актера есть 30-летний сын Уэстон от гражданского союза с Кристиной Фалтон.