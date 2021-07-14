passion.ru

57-летний Николас Кейдж на премьере в Лос-Анджелесе появился в обнимку с молодой женой

Николас Кейдж и Рико Шибата впервые вышли в свет в качестве мужа и жены. Их свадьба состоялась в феврале 2021 года. И теперь на премьере фильма «Свинья» они появились, держась за руки.
57-летний Николас Кейдж на премьере в Лос-Анджелесе появился в обнимку с молодой женой

Николас Кейдж не теряет надежды в своем зрелом возрасте обрести вечную любовь. Несколько месяцев назад он женился на 26-летней Японке Рико Шибата. Она стала пятой супругой актера.

И в Лос-Анджелесе на премьере фильма «Свинья», где он сыграл главную роль, Николас позировал в обнимку с молодой женой.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 11

Николас Кейдж в 2018 году

Фото: Dane Andrew/ Global Look press

На премьере Николас Кейдж появился в элегантном костюме цвета мокрого асфальта.

Его молодая жена позировала в простом длинном платье-комбинации, поверх которого накинула сверкающий кардиган.

57-летний Николас Кейдж на премьере в Лос-Анджелесе появился в обнимку с молодой женой

Фото: East News

На премьере также присутствовала певица Kesha. Она появилась на публике в прозрачном платье-сетке, под которое надела черное боди.

57-летний Николас Кейдж на премьере в Лос-Анджелесе появился в обнимку с молодой женой

Фото: Getty Images

Николас Кейдж и Рико Шибата познакомились в Японии в 2020 году. Их свадебная церемония из-за пандемии проходила в Сети.

Николас на 31 год старше супруги. Рико родилась в 1995 году. Тогда же Кейдж получил «Оскар» за фильм «Покидая Лас-Вегас».

До Рико Николас Кейдж был женат четыре раза. Первой его супругой стала актриса Патрисия Аркетт. Их брак длился шесть лет. Во второй раз к алтарю он повел Лизу Мари Пресли. Брак развалился через 109 дней. Третью попытку актер предпринял с кореянкой Элис Ким, которая родила ему сына Кала-Эла. Брак закончился разводом в 2016-м. Четвертый брак Кейджа с визажистом Эрикой Койке продлился три месяца.

У актера есть 30-летний сын Уэстон от гражданского союза с Кристиной Фалтон.

Фото и видео: Instagram, Getty Images, East News, кадры фильмов, F Sadou, Dane Andrew, MGM/ Global Look press, Trailers HD, Kinopoisk.ru

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram