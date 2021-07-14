57-летний Николас Кейдж на премьере в Лос-Анджелесе появился в обнимку с молодой женой
Николас Кейдж не теряет надежды в своем зрелом возрасте обрести вечную любовь. Несколько месяцев назад он женился на 26-летней Японке Рико Шибата. Она стала пятой супругой актера.
И в Лос-Анджелесе на премьере фильма «Свинья», где он сыграл главную роль, Николас позировал в обнимку с молодой женой.
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Фото: Dane Andrew/ Global Look press
На премьере Николас Кейдж появился в элегантном костюме цвета мокрого асфальта.
Его молодая жена позировала в простом длинном платье-комбинации, поверх которого накинула сверкающий кардиган.
Фото: East News
На премьере также присутствовала певица Kesha. Она появилась на публике в прозрачном платье-сетке, под которое надела черное боди.
Фото: Getty Images
Николас Кейдж и Рико Шибата познакомились в Японии в 2020 году. Их свадебная церемония из-за пандемии проходила в Сети.
Николас на 31 год старше супруги. Рико родилась в 1995 году. Тогда же Кейдж получил «Оскар» за фильм «Покидая Лас-Вегас».
До Рико Николас Кейдж был женат четыре раза. Первой его супругой стала актриса Патрисия Аркетт. Их брак длился шесть лет. Во второй раз к алтарю он повел Лизу Мари Пресли. Брак развалился через 109 дней. Третью попытку актер предпринял с кореянкой Элис Ким, которая родила ему сына Кала-Эла. Брак закончился разводом в 2016-м. Четвертый брак Кейджа с визажистом Эрикой Койке продлился три месяца.
У актера есть 30-летний сын Уэстон от гражданского союза с Кристиной Фалтон.
Фото и видео: Instagram, Getty Images, East News, кадры фильмов, F Sadou, Dane Andrew, MGM/ Global Look press, Trailers HD, Kinopoisk.ru
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