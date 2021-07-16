Эштон Кутчер передумал лететь в космос из-за Милы Кунис — и уже сдал билет

«Когда я женился, у меня появились дети, моя жена полагает, что это было бы неразумным с точки зрения семьи — лететь в космос, когда у нас есть маленькие дети. Поэтому я решил сдать свой билет обратно в Virgin Galactic. Я действительно должен был принять участие в их следующем полете, но он в итоге не состоится», — признался актер в беседе с Cheddar News.