Эштон Кутчер передумал лететь в космос из-за Милы Кунис — и уже сдал билет
Актер Эштон Кутчер отказался от возможности, которая выпадает не всем, отправиться в космос.
Оказалось, что, несмотря на желание актера это сделать, решающими стали аргументы его супруги актрисы Милы Кунис, которая отговорила своего мужа от этого полета. Она напомнила, что у них семья и есть дети. Как порядочный семьянин, актер принял решение не рисковать собой и продал приобретенный билет.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: ImagePressAgency/face to face
«Когда я женился, у меня появились дети, моя жена полагает, что это было бы неразумным с точки зрения семьи — лететь в космос, когда у нас есть маленькие дети. Поэтому я решил сдать свой билет обратно в Virgin Galactic. Я действительно должен был принять участие в их следующем полете, но он в итоге не состоится», — признался актер в беседе с Cheddar News.
В первый полет Virgin Galactic отправился сэр Ричард Брэнсон, магнат Virgin, который провел в космосе 90 минут.
Мила Кунис и Эштон Кутчер поженились в 2015 году. Годом ранее у них появился первенец — их дочь Уайетт, а в 2016 родился второй ребенок — сын Димитрий.
Фото: Global Look Press
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