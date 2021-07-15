Тильда Суинтон вывела красавицу-дочь на красную дорожку в Каннах

Канны продолжают баловать премьерами киноманов: накануне на фестивале прошло сразу несколько показов. Перед одним из них — «История моей жены» — на красной дорожке блистала Шэрон Стоун в платье Dolce & Gabbana.

В тот же вечер прошла премьера фильма Жака Одиара «Париж, 13-й округ». На этом мероприятии главной звездой стала Тильда Суинтон. На красную дорожку актриса вывела свою 23-летнюю красавицу-дочь Онор.