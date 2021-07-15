Тильда Суинтон вывела красавицу-дочь на красную дорожку в Каннах
Канны продолжают баловать премьерами киноманов: накануне на фестивале прошло сразу несколько показов. Перед одним из них — «История моей жены» — на красной дорожке блистала Шэрон Стоун в платье Dolce & Gabbana.
В тот же вечер прошла премьера фильма Жака Одиара «Париж, 13-й округ». На этом мероприятии главной звездой стала Тильда Суинтон. На красную дорожку актриса вывела свою 23-летнюю красавицу-дочь Онор.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: East News
На фотоколе обе позировали с широкими улыбками и мило беседовали.
Для вечера Тильда выбрала элегантный образ: длинную белую рубашку over size и широкие черные брюки. Онор появилась на публике в короткой черной юбке и распахнутом снизу жакете.
Фото: Getty Images
Тильда Суинтон родила Онор и ее брата-двойняшку в октябре 1997 года. Тогда актриса состояла в отношениях с шотландским драматургом Джоном Патриком Бирном. Онор, как и ее мать, стала актрисой.
Последние 17 лет Тильда состоит в отношениях с художником Сандро Коппом, который младше избранницы на 17 лет.
Фото и видео: East News, Getty Images, Boesl, кадры фильма «Пляж»
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