Муж Макеевой эмоционально обратился к бывшей жене: «Когда же ты отстанешь от нас?»
Светлана Малькова не собирается сдаваться — она настаивает, что муж не помогает ей финансово, а его новая супруга оскорбляет ее. Ранее женщина опубликовала скрины переписки с Макеевой, а затем хотела провести прямой эфир вместе с «подругой» по несчастью Аланой Мамаевой. Она, как и Малькова, пережила измену своего супруга.
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Фото: @malkov_roman_mr
Роман Мальков громко высказался по поводу намерений бывшей супруги.
«Да когда же ты, гнусное животное, отстанешь от нас?! Тебе мало 27 тысяч евро, оставленных мною? Захлебнись своей славой, нелюдь бесчеловечный. Никакая Мамаева тебе не поможет. Есть два типа людей: нищеброды, которые подписаны на тебя, и те люди, которые молчат. Просто убирайтесь из нашей жизни и даже не смейте произносить имя моей законной жены», — заявил он.
По его словам, Светлана стала главной ошибкой в его жизни, несмотря на 15 лет брака и четверых детей.
Мальков добавил, что его экс-супруга настраивает детей против него. В частности, его очень задело, что его дочь Анна встала на сторону матери и во всем ее поддерживает. Старший сын пары, однако, уехал к отцу и живет вместе с его новой женой.
Фото: Instagram Романа Малькова
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