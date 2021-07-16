Муж Макеевой эмоционально обратился к бывшей жене: «Когда же ты отстанешь от нас?»

«Да когда же ты, гнусное животное, отстанешь от нас?! Тебе мало 27 тысяч евро, оставленных мною? Захлебнись своей славой, нелюдь бесчеловечный. Никакая Мамаева тебе не поможет. Есть два типа людей: нищеброды, которые подписаны на тебя, и те люди, которые молчат. Просто убирайтесь из нашей жизни и даже не смейте произносить имя моей законной жены», — заявил он.

По его словам, Светлана стала главной ошибкой в его жизни, несмотря на 15 лет брака и четверых детей.

Мальков добавил, что его экс-супруга настраивает детей против него. В частности, его очень задело, что его дочь Анна встала на сторону матери и во всем ее поддерживает. Старший сын пары, однако, уехал к отцу и живет вместе с его новой женой.