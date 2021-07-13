Бывший муж Аллы Пугачевой Александр Стефанович умер из-за коронавируса

Александр Стефанович был вторым супругом Примадонны. Их брак длился с 1977 по 1980 год. В интервью Стефанович рассказывал, что он придумал имидж Аллы Пугачевой, карьера которой в то время стремительно шла в гору. Расстались они, по одним сведениям из-за измен режиссера, хоть он это отрицал, по другим — из-за того, что в конце 70-х у Стефановича возникли проблемы с властью, а супруга его не поддержала.

Александр Стефанович в 1969 году окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Льва Кулешова). Еще будучи студентом он начал снимать фильмы. С 1970 года работал на «Мосфильме». Работал с Анатолием Папановым, Роланом Быковым, Никитой Михалковым, Леонидом Куравлевым. Всего на счету Стефановича 18 фильмов.