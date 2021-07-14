Пранкера Эдварда Била приговорили к 2 годам ограничения свободы за ДТП в центре Москвы
Пресненский суд Москвы вынес решение по делу о резонансном ДТП в центре Москвы, в которое попали несколько автомобилей, а одна из участниц аварии серьезно пострадала.
Суд приговорил Эдварда Била к 2 годам ограничения свободы, также три года он не сможет садиться за руль.
Кроме того, блогера признали виновным в преступлении по части 1 статьи 264 УК РФ. В соответствии с этим обвинением в ближайшее время он не сможет покидать дом в период с 20:00 до 08:00 часов, выезжать за пределы столицы и области, а также менять ПМЖ.
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Фото: Скриншот видео YouTube
Страшная авария произошла 1 апреля, недалеко от места, где в ДТП со смертельным исходом попал актер Михаил Ефремов. В результате выезда на встречную полосу, блогер протаранил несколько автомобилей. Экспертиза показала, что пьяным он не был.
Несмотря на это обстоятельство, претензий к нему было много. В блоге Эдварда Била нашлось очень много видео, в которых он устраивает гонки или нарушает правила дорожного движения на дорогих автомобилях.
Блогер, однако, выплатил пострадавшей в аварии женщине компенсацию в размере 11 миллионов рублей. Отказываться от этого родственники женщины не стали, поскольку эти средства были направлены на ее лечение и восстановление.
Фото: скриншот YouTube
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