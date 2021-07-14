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Пранкера Эдварда Била приговорили к 2 годам ограничения свободы за ДТП в центре Москвы

1 апреля Бил ехал на своей «Ауди» по центру Москвы, однако не справился с управлением и выехал на «встречку», где спровоцировал аварию, в которой поучаствовали несколько машин.
Пранкера Эдварда Била приговорили к 2 годам ограничения свободы за ДТП в центре Москвы

Пресненский суд Москвы вынес решение по делу о резонансном ДТП в центре Москвы, в которое попали несколько автомобилей, а одна из участниц аварии серьезно пострадала.

Суд приговорил Эдварда Била к 2 годам ограничения свободы, также три года он не сможет садиться за руль.

Кроме того, блогера признали виновным в преступлении по части 1 статьи 264 УК РФ. В соответствии с этим обвинением в ближайшее время он не сможет покидать дом в период с 20:00 до 08:00 часов, выезжать за пределы столицы и области, а также менять ПМЖ.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Эдвард Бил

Фото: Скриншот видео YouTube

Страшная авария произошла 1 апреля, недалеко от места, где в ДТП со смертельным исходом попал актер Михаил Ефремов. В результате выезда на встречную полосу, блогер протаранил несколько автомобилей. Экспертиза показала, что пьяным он не был.

Несмотря на это обстоятельство, претензий к нему было много. В блоге Эдварда Била нашлось очень много видео, в которых он устраивает гонки или нарушает правила дорожного движения на дорогих автомобилях.

Блогер, однако, выплатил пострадавшей в аварии женщине компенсацию в размере 11 миллионов рублей. Отказываться от этого родственники женщины не стали, поскольку эти средства были направлены на ее лечение и восстановление.

Фото: скриншот YouTube

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