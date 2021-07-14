Пранкера Эдварда Била приговорили к 2 годам ограничения свободы за ДТП в центре Москвы

Пресненский суд Москвы вынес решение по делу о резонансном ДТП в центре Москвы, в которое попали несколько автомобилей, а одна из участниц аварии серьезно пострадала.

Суд приговорил Эдварда Била к 2 годам ограничения свободы, также три года он не сможет садиться за руль.

Кроме того, блогера признали виновным в преступлении по части 1 статьи 264 УК РФ. В соответствии с этим обвинением в ближайшее время он не сможет покидать дом в период с 20:00 до 08:00 часов, выезжать за пределы столицы и области, а также менять ПМЖ.