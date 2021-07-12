Основатель Amazon снова стал богатейшим человеком на планете
Самый богатый человек в мире — основатель Amazon Джефф Безос, состояние которого на данный момент оценивается уже в 212,4 миллиарда долларов, побил собственный рекорд, сообщает Forbes.
Как отмечает издание, акции компании на этой неделе подскочили на 5,9%. Возможно, это связано с отказом Министерства обороны США от проекта облачного сервиса, который оценивается в 10 миллиардов. Его должна курировать компания Microsoft.
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Фото: Global Look Press
Amazon подали в суд на Министерство обороны, отмечая, что на решение повлиял бывший президент США Дональд Трамп. Джефф уверен, Трамп имеет к нему личную неприязнь.
В 27-ю годовщину компании Amazon Безос покинул пост генерального директора. Его место занял Энди Джесси, а бизнесмен стал председателем правления. После ухода Джефф планирует усиленно заниматься благотворительностью.
Также состояние бывшей супруги Джеффа Маккензи Скотт тоже заметно выросло и теперь составляет 62,5 миллиарда. 51-летняя экс-жена предпринимателя владеет 4% Amazon.
Фото и видео: Global Look Press
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