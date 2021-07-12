Основатель Amazon снова стал богатейшим человеком на планете

Самый богатый человек в мире — основатель Amazon Джефф Безос, состояние которого на данный момент оценивается уже в 212,4 миллиарда долларов, побил собственный рекорд, сообщает Forbes.

Как отмечает издание, акции компании на этой неделе подскочили на 5,9%. Возможно, это связано с отказом Министерства обороны США от проекта облачного сервиса, который оценивается в 10 миллиардов. Его должна курировать компания Microsoft.