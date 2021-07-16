Уходят один за другим: кто из знаменитостей пострадал из-за коронавируса
От коронавируса страдают не только простые граждане, но и звезды. Справиться с болезнью удается не всем, несмотря на усилия лучших врачей, а заболевают многие, несмотря на прививку от коронавируса.
Блогер Ида Галич заразилась коронавирусом, несмотря на то, что ранее уже переболела. Предположительно, вирус она могла подхватить на одном из мероприятий, где присутствовали члены TikTok-хауса Dream Team, где несколько человек заболели ковидом.
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Фото: @ivlevchef
Самый известный участник дома, Даня Милохин, после этих известий привился от коронавируса.
Российский актер Александр Дьяченко, попавший в больницу с коронавирусом, рассказал о тяжелых последствиях перенесенного заболевания. По его словам, ему даже тяжело ходить.
«Я держусь. Вирус еще во мне. Ногами не хожу, дышу только отборным (хочется думать) кислородом, но держусь. Руками за жизнь уже точно взялся. Обеими», — написал он своим поклонникам.
Актрисе Татьяне Догилевой удалось справиться с заболеванием — на этой неделе ее выписали из больницы и отправили восстанавливаться домой.
Коронавирус не миновал Константина Ивлева, ведущего кулинарного шоу «Адская кухня». К счастью, инфекцию он переносит легко.
Об этом рассказала в своем блоге его молодая жена:
«Муж заболел. Анализы показали ковид. У меня показания отрицательные. Но я в контакте. Поэтому будем дома еще 13 дней», — написала она. «Костю немного поколбасило, но уже лучше. У меня слабость. Температуры сегодня уже нет у обоих».
Фото: @valeriya__ivleva
Также с коронавирусом в больнице находятся Ирина Алферова и ее супруг Сергей Мартынов. Сообщается, однако, что их состояние врачи находят удовлетворительным.
«Ирине Ивановне намного лучше, но она все еще в больнице. Лежит в одной палате со своим мужем Сергеем, сейчас уже ухаживает за ним», — заявил художественный руководитель Московского театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз.
К несчастью, инфекция унесла много жизней легендарных и очень талантливых людей.
Несколько дней назад стало известно о смерти режиссера Александра Стефановича, известного также благодаря браку с Аллой Пугачевой. В первое время болезни он лечился дома, однако после ухудшения его состояния родственники вызвали «скорую». Стефановича направили в реанимацию с обширным поражением легких, но, несмотря на усилия врачей, он скончался.
15 июля стало известно о смерти солиста «Хора Турецкого» Бориса Горячева. Он скончался после месяца борьбы с инфекцией.
Также 15 июля из жизни ушел легендарный артист, музыкант и актер Петр Мамонов. О его кончине сообщила супруга Ольга Мамонова.
В больницу он попал уже с большим поражением легких, далее его состояние начало стремительно ухудшаться. Несмотря на наблюдение лучших врачей, спасти его не удалось.
Певица МакSим по-прежнему находится в тяжелом состоянии с коронавирусом. Поклонники певицы надеются на лучшее, дома звезду ждут две маленькие дочки.
Фото: Instagram Иды Галич, Дани Милохина, Валерии Ивлевой, Александра Дьяченко, Global Look Press
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