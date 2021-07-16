Уходят один за другим: кто из знаменитостей пострадал из-за коронавируса

От коронавируса страдают не только простые граждане, но и звезды. Справиться с болезнью удается не всем, несмотря на усилия лучших врачей, а заболевают многие, несмотря на прививку от коронавируса.

Блогер Ида Галич заразилась коронавирусом, несмотря на то, что ранее уже переболела. Предположительно, вирус она могла подхватить на одном из мероприятий, где присутствовали члены TikTok-хауса Dream Team, где несколько человек заболели ковидом.