В Каннах у звезды «Анны Болейн» Джоди Тернер-Смит украли драгоценности и семейную реликвию

После инцидента актрису срочно переселили в другую гостиницу. К Джоди и ее годовалой дочери приставили усиленную охрану.

Полиция предполагает, что целью грабителей были украшения Gucci, в которых Джоди Тернер-Смит появилась на премьере фильма «После Янга». Но сразу же по окончании мероприятия ювелирку вернули в модный Дом, но знали об этом немногие.

Несмотря на неприятное и даже пугающее происшествие актриса осталась в Каннах и продолжила работу там.