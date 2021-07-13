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В Каннах у звезды «Анны Болейн» Джоди Тернер-Смит украли драгоценности и семейную реликвию

Преступление совершили несколько дней назад. Но знакомые актрисы рассказали о происшествии несколько дней спустя. Джоди Тернер-Смит останавливалась в отеле Marriott на набережной Круазетт. И, когда она ушла на завтрак, грабители ворвались в ее номер.
В Каннах у звезды «Анны Болейн» Джоди Тернер-Смит украли драгоценности и семейную реликвию

34-летняя звезда фильма «Анна Болейн» Джоди Тернер-Смит стала жертвой грабителей. Из ее номера в отеле класса «люкс» украли драгоценности на десятки тысяч долларов, а также семейную реликвию — обручальное кольцо матери.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Красивая Джоди Тернер-Смит

Фото: www.instagram.com/jodiesmith

Как сообщает издание Variety со ссылкой на приближенных британской актрисы, воры хотели поживиться добычей покрупнее, но у них этого не получилось.

После инцидента актрису срочно переселили в другую гостиницу. К Джоди и ее годовалой дочери приставили усиленную охрану.

Полиция предполагает, что целью грабителей были украшения Gucci, в которых Джоди Тернер-Смит появилась на премьере фильма «После Янга». Но сразу же по окончании мероприятия ювелирку вернули в модный Дом, но знали об этом немногие.

Несмотря на неприятное и даже пугающее происшествие актриса осталась в Каннах и продолжила работу там.

Фото и видео: Instagram, Getty Images

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