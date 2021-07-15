Петр Мамонов скончался от коронавируса на 71-м году жизни

Петр Мамонов после долгой борьбы с коронавирусной инфекцией скончался в больнице. Ему было 70 лет. О смерти легендарного музыканта сообщает ТАСС со ссылкой на его жену и менеджера Ольгу Мамонову.

«Петр Мамонов скончался сегодня», — рассказала она в беседе с агентством.

Ранее она сообщила, что сегодня врачи перестали пытаться вывести Мамонова из комы.

«На сегодняшний день состояние оценивается врачами как крайне тяжелое. Легкие целиком и полностью на ИВЛ, в коме. Все на самом деле там хуже. Там не до самостоятельного дыхания уже. Там все сложнее», — рассказала она.