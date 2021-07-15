Петр Мамонов скончался от коронавируса на 71-м году жизни
Петр Мамонов после долгой борьбы с коронавирусной инфекцией скончался в больнице. Ему было 70 лет. О смерти легендарного музыканта сообщает ТАСС со ссылкой на его жену и менеджера Ольгу Мамонову.
«Петр Мамонов скончался сегодня», — рассказала она в беседе с агентством.
Ранее она сообщила, что сегодня врачи перестали пытаться вывести Мамонова из комы.
«На сегодняшний день состояние оценивается врачами как крайне тяжелое. Легкие целиком и полностью на ИВЛ, в коме. Все на самом деле там хуже. Там не до самостоятельного дыхания уже. Там все сложнее», — рассказала она.
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Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look
О госпитализации музыканта стало известно 1 июля. Его увезли в больницу в тяжелом состоянии, врачи диагностировали поражение легких 87%. Позже состояние Мамонова стало ухудшаться, у него отказали почки. Перед госпитализацией он старался лечиться дома, в больницу его привезли, когда состояние стало тяжелым.
После госпитализации артиста сразу направили в реанимацию из-за обширного поражения легких и невозможности дышать самостоятельно и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Супруга артиста призывала молиться о его здоровье, и его поклонники с беспокойством следили за его состоянием, однако надежды на выздоровление Мамонова не оправдались.
Стоит отметить, что в марте этого года его жена хлопотала о присвоении Петру Мамонову звания народного артиста. Добиться этого ей не удалось, и легендарный музыкант так и скончался без звания.
Фото: Global Look Press
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