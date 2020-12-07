Топурия, Ребенок, Подольская и другие звезды, долгое время скрывавшие беременность
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Кети Топурия
Фото: Instagram Кети Топурии
Солистка группы A’Studio Кети Топурия на протяжении нескольких месяцев не реагировала на сплетни и распросы журналистов о ее интересном положении, активно выступала, выходила в свет и прятала фигуру под объемными нарядами, скрывающими растущий живот. Раскрыть тайну певица решила, только когда была уже глубоко беременна, эффектно продемонстриров большой живот в клипе «Се ля ви». А спустя несколь недель Кети вышла замуж за отца своего будущего ребенка, бизнесмена и политика Льва Деньгова, облачившись для торжества в обтягивающее платье.
Александра Ребенок
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Минувшим летом поклонники и звездные коллеги поздравляли актрису Александру Ребенок с рождением второго ребенка. Свою беременность 40-летняя звезда скандального сериала «Содержанки» скрывала тщательно, пока не опубликовала кадры со съемки для журнала ОК!. Звезда примерила нежные образы со свободными платьями изо льна, «драматичным» топом с дерзким декольте, летящей сорочкой.
Наталья Подольская
Фото: Instagram Натальи Подольской
Наталья Подольская, слухи о беременности которой появлялись регулярно на протяжении нескольких лет, в середине августа перестала скрывать свое интересное положение от широкой общественности. Певица опубликовала на своей странице в Instagram эффектный кадр, на котором позирует в купальнике с заметно округлившимся животом. «Просто я считаю, что Пресняковых должно быть много», — подписала фото супруга Владимира Преснякова. А вскоре, 22 августа, певица родила второго сына.
Светлана Лобода
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Светлана Лобода долго скрывала вторую беременность, а потом эффектно объявила всем о том, что ждет ребенка, появившись на одной из музыкальных премий в прозрачном платье и с обнаженным животом на обложке журнала, а потом и вовсе зажигательно отплясывала в клипе, находясь на последних месяцах беременности.
Александра Бортич
Фото: Starface
Александра Бортич тщательно скрывала не только беременность, но и появление первенца на свет. О том, что она стала мамой, сообщили в августе Telegram-каналы. «Уже как пару недель актриса пребывает в новом статусе», — сообщил источник. По слухам, Александра продолжала работать вплоть до самых родов, а после появления ребенка на свет сразу вышла из декретного отпуска. Сама актриса наконец рассказала о рождении первенца 2 сентября, опубликовав в Instagram фото с сыном Сашей.
Елена Подкаминская
Фото: Starface
Ставшая недавно многодетной матерью Елена Подкаминская рассказала, как скрывала третью беременность. «Я снималась с шестого по восьмой месяц беременности, и хитростей по сокрытию этой тайны было много. Каждый цех нашей группы соревновался в придумывании вариантов, как и чем меня прикрыть. Чем больше округлялся мой живот, тем больше у художников по костюмам округлялись глаза!» — вспомнила артистка в интервью изданию ОК!. Актриса добавила, что вся съемочная группа помогала ей в поддержании секретности. «На площадке все изощрялись в выстраивании «баррикад», чтобы скрывать мой живот, и баррикады становились все выше и выше! Банки, кастрюли, подносы — что только не использовалось, чтобы меня «спасти». В общем, это был тот еще квест!».
Юлия Ковальчук
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Юлия Ковальчук тоже долго держала оборону и не реагировала на слухи и вопросы о своей беременности. Поклонники гадали, журналисты докучали вопросами... Наконец певица появилась на обложке журнала OK! с супругом Алексеем Чумаковым и с белой футболкой, красноречиво завязанной в узел над заметно округлившимся животом.
Полина Гагарина
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Полина Гагарина объяснила, почему тщательно скрывала вторую беременность: «Мне больше всего хотелось провести несколько важных для меня месяцев в тишине и спокойствии, потому что и я, и мой муж, и моя семья, считаем это очень личным делом, которое не стоит лишний раз афишировать». Более того, выяснилось, что певица боялась спекуляций со своим положением, а также излишнего внимания. «Во время прошлой беременности мои фотографии, на которых я выгляжу полнее, использовали в качестве рекламы средств для похудения всякие недобросовестные компании, на деле не имеющие ко мне никакого отношения. Они обманывали не только меня, но и людей, которые верили этой "рекламе" чудодейственных средств, демонстрирующий меня якобы до и после их применения. Учитывая все эти моменты, я решила что молчать гораздо спокойнее, чем "расти" у всех на глазах», — отметила артистка.
Дарья Мельникова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Слухи о второй беременности звезды сериала «Папины дочки» Дарьи Мельниковой ходили пару месяцев. В итоге актриса Кристина Асмус случайно рассекретила интересное положение подруги, опубликовав видео, в котором Даша танцует на благотворительном мероприятии с округлившимся животом. Напомним, первую беременность Дарья Мельникова также предпочитала не афишировать. О беременности актрисы стало известно на торжественном открытии нового сезона в театре имени Ермоловой, где она играет.
Саша Савельева
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
В начале 2019 года одной из самых обсуждаемых тем стала беременность солистки группы «Фабрика» Саши Савельевой. Долгое время она скрывала свое положение, позже просто перестала выходить на сцену с коллегами. В марте СМИ сообщили о непростых родах, которые перенесла певица.
Мария Миронова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Факт своей второй беременности Мария Миронова долго скрывала. О том, что она скоро станет мамой во второй раз — в возрасте 46 лет — она сообщила незадолго до родов. Своего молодого мужа актриса скрывает до сих, не показывает его в социальных сетях. Однако актриса призналась, что его зовут Андреем, как ее отца и старшего сына. Сын актрисы, которого назвали Федором, родился в конце августа 2019 года. Рожала актриса в Греции, где прожила долгое время.
Фото и видео: Instagram, starface, eastnews, globallookpress, пресс-служба
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