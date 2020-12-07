Топурия, Ребенок, Подольская и другие звезды, долгое время скрывавшие беременность

Полина Гагарина объяснила, почему тщательно скрывала вторую беременность: «Мне больше всего хотелось провести несколько важных для меня месяцев в тишине и спокойствии, потому что и я, и мой муж, и моя семья, считаем это очень личным делом, которое не стоит лишний раз афишировать». Более того, выяснилось, что певица боялась спекуляций со своим положением, а также излишнего внимания. «Во время прошлой беременности мои фотографии, на которых я выгляжу полнее, использовали в качестве рекламы средств для похудения всякие недобросовестные компании, на деле не имеющие ко мне никакого отношения. Они обманывали не только меня, но и людей, которые верили этой "рекламе" чудодейственных средств, демонстрирующий меня якобы до и после их применения. Учитывая все эти моменты, я решила что молчать гораздо спокойнее, чем "расти" у всех на глазах», — отметила артистка.

Дарья Мельникова