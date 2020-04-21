Ставшая многодетной матерью Елена Подкаминская рассказала, как скрывала третью беременность
Фото: Starface
Елена Подкаминская готовилась стать мамой в третий раз, когда шли съемки третьего сезона популярного сериала «ИП Пирогова», премьера которого состоится совсем скоро. И для того, чтобы ее живот не перетягивал на себя внимание, актрисе приходилось маскировать его и скрывать.
О том, что она скоро станет многодетной матерью, Елена тщательно скрывала от поклонников.
«Я снималась с шестого по восьмой месяц беременности, и хитростей по сокрытию этой тайны было много. Каждый цех нашей группы соревновался в придумывании вариантов, как и чем меня прикрыть. Чем больше округлялся мой живот, тем больше у художников по костюмам округлялись глаза!» — вспомнила артистка в интервью изданию ОК!.
Актриса добавила, что вся съемочная группа помогала ей в поддержании секретности. «На площадке все изощрялись в выстраивании «баррикад», чтобы скрывать мой живот, и баррикады становились все выше и выше! Банки, кастрюли, подносы — что только не использовалось, чтобы меня «спасти». В общем, это был тот еще квест!» — говорит Елена.
Напомним, что у 41-летней Елены Подкаминской растет 9-летняя Полина от первого брака актрисы, и двое детей от второго мужа — 2-летняя Ева и маленький Саша.
Фото и видео: Instagram, Starface
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