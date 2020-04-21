Ставшая многодетной матерью Елена Подкаминская рассказала, как скрывала третью беременность

Елена Подкаминская готовилась стать мамой в третий раз, когда шли съемки третьего сезона популярного сериала «ИП Пирогова», премьера которого состоится совсем скоро. И для того, чтобы ее живот не перетягивал на себя внимание, актрисе приходилось маскировать его и скрывать.

О том, что она скоро станет многодетной матерью, Елена тщательно скрывала от поклонников.

«Я снималась с шестого по восьмой месяц беременности, и хитростей по сокрытию этой тайны было много. Каждый цех нашей группы соревновался в придумывании вариантов, как и чем меня прикрыть. Чем больше округлялся мой живот, тем больше у художников по костюмам округлялись глаза!» — вспомнила артистка в интервью изданию ОК!.