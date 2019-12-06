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Грэм, Кардашьян, Лопырева и другие звезды, которых красит беременность

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Слайд, который
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Слайд, который
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Эшли Грэм

Фото: Global Look Press / face to face

Некоторые знаменитости во время беременности начинают одеваться более скромно и удобно, реже выходят в свет и меньше работают. Эти звезды, напротив, узнав о своем интересном положении, не сбавляют обороты: они блистают на красных дорожках, продолжают трудиться и выглядеть сногсшибательно. Соблазнительные наряды, каблуки и активный образ жизни во время беременности? Почему бы и нет!

Фото: Getty

Plus-size модель Эшли Грэм совсем скоро впервые станет мамой. Задорная, неугомонная и всегда эффектная Эшли и на последних месяцах беременности продолжает выглядеть как настоящая секс-бомба. Многодетная мама Ким Кардашьян тоже не любит скрывать от широкой общественности и многочисленных поклонников изменения своей фигуры в время беременности. К примеру, может надеть абсолютно прозрачное платье незадолго до рождения ребенка.

Фото: DPA

Светлана Лобода эффектно объявила всем о том, что ждет второго ребенка, появившись на одной из музыкальных премий в прозрачном платье, а потом и вовсе зажигательно отплясывала в клипе, находясь на последних месяцах беременности.

Фото: Instagram

Виктория Лопырева летала по разным городам в качестве посла Чемпионата мира по футболу, находясь на третьем месяце беременности. Продолжила эффектно одеваться Виктория и тогда, когда ее фигура очень сильно изменилась.

Фото: Instagram

Оливия Уайлд как настоящая девушка «с огоньком» и находясь в интересном положении любит дерзкие наряды и выходы в свет.

Фото: Getty

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл всегда старается одеваться стильно, немного необычно и... сексуально. Не стали исключением и те девять месяцев, во время которых герцогиня вынашивала наследника королевской семьи.

Фото: Getty

Одной из самых эффектных и сексуальных знаменитых мамочек стала британская модель Рози Хантингтон-Уайтли, родившая первенца звезде боевиков Джейсону Стэтхему.

Фото: Global Look Press / face to face

Певица Ханна тоже любит любит всегда быть в центре внимания и выглядеть шикарно. На все сто супруга директора лейбла Blackstar Павла Курьянова и на последних месяцах беременности.

Фото: Instagram

Больше эффектных, стильных, красивых и сексуальных беременных знаменитостей — в нашей фотогалерее.

Фото: Instagram, eastnews, getty, globallookpress, dpa, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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