Грэм, Кардашьян, Лопырева и другие звезды, которых красит беременность

Некоторые знаменитости во время беременности начинают одеваться более скромно и удобно, реже выходят в свет и меньше работают. Эти звезды, напротив, узнав о своем интересном положении, не сбавляют обороты: они блистают на красных дорожках, продолжают трудиться и выглядеть сногсшибательно. Соблазнительные наряды, каблуки и активный образ жизни во время беременности? Почему бы и нет!