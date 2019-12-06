Грэм, Кардашьян, Лопырева и другие звезды, которых красит беременность
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Фото: Global Look Press / face to face
Фото: Getty
Plus-size модель Эшли Грэм совсем скоро впервые станет мамой. Задорная, неугомонная и всегда эффектная Эшли и на последних месяцах беременности продолжает выглядеть как настоящая секс-бомба. Многодетная мама Ким Кардашьян тоже не любит скрывать от широкой общественности и многочисленных поклонников изменения своей фигуры в время беременности. К примеру, может надеть абсолютно прозрачное платье незадолго до рождения ребенка.
Фото: DPA
Светлана Лобода эффектно объявила всем о том, что ждет второго ребенка, появившись на одной из музыкальных премий в прозрачном платье, а потом и вовсе зажигательно отплясывала в клипе, находясь на последних месяцах беременности.
Фото: Instagram
Виктория Лопырева летала по разным городам в качестве посла Чемпионата мира по футболу, находясь на третьем месяце беременности. Продолжила эффектно одеваться Виктория и тогда, когда ее фигура очень сильно изменилась.
Фото: Instagram
Оливия Уайлд как настоящая девушка «с огоньком» и находясь в интересном положении любит дерзкие наряды и выходы в свет.
Фото: Getty
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл всегда старается одеваться стильно, немного необычно и... сексуально. Не стали исключением и те девять месяцев, во время которых герцогиня вынашивала наследника королевской семьи.
Фото: Getty
Одной из самых эффектных и сексуальных знаменитых мамочек стала британская модель Рози Хантингтон-Уайтли, родившая первенца звезде боевиков Джейсону Стэтхему.
Фото: Global Look Press / face to face
Певица Ханна тоже любит любит всегда быть в центре внимания и выглядеть шикарно. На все сто супруга директора лейбла Blackstar Павла Курьянова и на последних месяцах беременности.
Фото: Instagram
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Фото: Instagram, eastnews, getty, globallookpress, dpa, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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