Кристина Асмус рассекретила беременность звезды «Папиных дочек» Дарьи Мельниковой

Звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова счастлива в браке с коллегой по цеху Артуром Смольяниновым. Пара воспитывает двухлетнего сына Артура, а недавно поклонники заподозрили актрису в беременности. Уже длительное время Дарья не выкладывает в Instagram фото в полный рост, а обтягивающие наряды сменила на свободные. Актриса Кристина Асмус, которая играет с Мельниковой в театре, подлила масла в огонь, опубликовав видео с недавнего благотворительного мероприятия, проведенного детским хосписом «Дом с маяком».

В минутное видео, опубликованном в Instagram, попал танец Даши с маленькими подопечными хосписа. Черное свободное платье с разрезом не скрыло округлившийся живот 26-летней актрисы.