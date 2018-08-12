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Кристина Асмус рассекретила беременность звезды «Папиных дочек» Дарьи Мельниковой

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Дарьи Мельниковой

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Актриса опубликовала видео с благотворительного мероприятия.

Звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова счастлива в браке с коллегой по цеху Артуром Смольяниновым. Пара воспитывает двухлетнего сына Артура, а недавно поклонники заподозрили актрису в беременности. Уже длительное время Дарья не выкладывает в Instagram фото в полный рост, а обтягивающие наряды сменила на свободные. Актриса Кристина Асмус, которая играет с Мельниковой в театре, подлила масла в огонь, опубликовав видео с недавнего благотворительного мероприятия, проведенного детским хосписом «Дом с маяком».

В минутное видео, опубликованном в Instagram, попал танец Даши с маленькими подопечными хосписа. Черное свободное платье с разрезом не скрыло округлившийся живот 26-летней актрисы.

Напомним, первую беременность Дарья Мельникова также предпочитала не афишировать. Об «интересном положении» звезды театра и кино стало известно лишь на торжественном открытии нового сезона в театре имени Ермоловой, где она служит. Артур Смольянинов-младший появился на свет 27 октября 2015 года, в день 32-летия своего папы.

Фото и видео: instagram

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