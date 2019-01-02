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«Ибица» Киркорова, «SuperSTAR» Лободы, «Золото» Шнурова и другие самые провокационные клипы 2018 года

В прошедшем году некоторые звезды отчаянно пытались словить хайп (или привлечь к себе внимания эпатажным поведением) в том числе с помощью провокационных клипов. Филипп Киркоров в «Ибице» дрался с Николаем Басковым и, по сценарию ролика, поил его коктейлем с семенем козла, Светлана Лобода в клипе «SuperSTAR» танцевала тверк в обтягивающих лосинах на последних месяцах беременности, Ольга Бузова продемонстрировала глубокий присед в откровенном танце в клипе на песню «Wi-Fi», Сергей Шнуров показал кровожадность и беспринципность алчных женщин в «Золоте», Анна Седокова практически занималась любовью перед камерой в ролике на песню «Шантарам»... В нашей подборке — самые провокационные клипы 2018 года.

Текст: Роман Страстный

Фото: youtube

Видео: Екатерина Худякова / Passion.ru

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