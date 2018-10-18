Лобода, Нюша, Тодоренко и другие звезды, снимавшиеся беременными для обложек журналов

В начале марта СМИ сообщили о том, что Светлана Лобода беременна от солиста Rammstein Тилля Линдеманна. Поклонники певицы были сильно удивлены, а многие вообще не поверили в это. И только потом все вспомнили, как много времени Светлана и Тилль проводили вместе на фестивале «Жара» в Баку минувшим летом и с какой нежностью смотрели друг на друга. Расставила все точки над i обложка журнала Glamour, на которой Лобода появилась с округлившимся животом.

Недавно фото беременной Нюши украсило обложку журнала OK!. Певица опубликовала снимок с округлившимся животом в Instagram и красноречиво его подписала: «Ответ на вопрос, который вы постоянно мне задаете. Это состояние необыкновенное, магическое».