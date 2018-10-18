Лобода, Нюша, Тодоренко и другие звезды, снимавшиеся беременными для обложек журналов

В начале марта СМИ сообщили о том, что Светлана Лобода беременна от солиста Rammstein Тилля Линдеманна. Поклонники певицы были сильно удивлены, а многие вообще не поверили в это. И только потом все вспомнили, как много времени Светлана и Тилль проводили вместе на фестивале «Жара» в Баку минувшим летом и с какой нежностью смотрели друг на друга. Расставила все точки над i обложка журнала Glamour, на которой Лобода появилась с округлившимся животом.
Недавно фото беременной Нюши украсило обложку журнала OK!. Певица опубликовала снимок с округлившимся животом в Instagram и красноречиво его подписала: «Ответ на вопрос, который вы постоянно мне задаете. Это состояние необыкновенное, магическое».
Некоторые беременные звезды предпочитают парные фотосессии с мужьями и будущими отцами своих детей. Именно так сделали Юлия Ковальчук, повившаяся на обложке журнала с супругом Алексеем Чумаковым, и Регина Тодоренко, сфотографировавшаяся в интересном положении вместе с Владом Топаловым.
Некоторые знаменитости решаются позировать для обложек беременными и абсолютно голыми. Показали себя во всей красе Ксения Собчак, Кристина Агилера, Серена Уильямс, Деми Мур... и не только.
Больше фотографий беременных знаменитостей на обложках журналов смотрите в нашей фотогалерее.
Текст: Роман Страстный
Фото: eastnes, instagram
Видео: Екатерина Худякова / Passion.ru