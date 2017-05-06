В конце апреля певица Полина Гагарина во второй раз стала мамой. Она подарила своему супругу – Дмитрию Исхакову – дочь. Как сообщает портал Letidor, певица сделала официальное заявление, почему не давала никаких комментариев во время ожидания ребенка.

«Мне больше всего хотелось провести несколько важных для меня месяцев в тишине и спокойствии, потому что и я, и мой муж, и моя семья, считаем это очень личным делом, которое не стоит лишний раз афишировать,» — заявила Гагарина. Более того, выяснилось, что певица боялась спекуляций со своим положением, а также излишнего внимания. «во время прошлой беременности мои фотографии, на которых я выгляжу полнее, использовали в качестве рекламы средств для похудения всякие недобросовестные компании, на деле не имеющие ко мне никакого отношения. Они обманывали не только меня, но и людей, которые верили этой "рекламе" чудодейственных средств, демонстрирующий меня якобы до и после их применения. Учитывая все эти моменты, я решила что молчать гораздо спокойнее, чем "расти" у всех на глазах», — отметила артистка. Гагарина утверждает, что «никогда и нигде не отрицала свое положение, старалась не комментировать и не реагировать на самые разные новости». А выходам в свет певица предпочла выходы с супругом в парк.

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987)Май 6 2017 в 7:53 PDT

Также Полина Гагарина призналась, что не знает, сколько килограмм набрала во время беременности: «…я набрала много! Сколько? Я не знаю, так как не взвешивалась с января месяца! Почему? Я боялась! Боялась, что увижу ту же цифру, что и в первую свою беременность, а она была значительной». Певица уверила подписчиков, что скоро вернет былую форму, так как сидит на строжайшей диете и начинает делать упражнения. «Концерты не за горами, а точнее уже на следующей неделе. Возвращаемся потихоньку в "большой спорт", в работу, в съёмки и интервью», — отметила молодая мама.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — Прим.ред.)

Фото: instagram.com