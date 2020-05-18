Навка, Песков, Бабкина, Лещенко и другие российские знаменитости, заразившиеся коронавирусом
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Татьяна Навка и Дмитрий Песков
Фото: Eastnews
Дмитрий Песков и Татьяна Навка 12 мая сообщили о том, что заразились коронавирусом. «Пришел один из тестов и показал положительный результат. На протяжении всего времени мы тестировались и продолжаем тестироваться практически в ежедневном режиме. Поэтому было чувство, что ты все-таки держишь это под контролем. Затем, к сожалению, заболел один из моих коллег, с которым я общался, и мне пришлось после 1 мая сесть на режим самоизоляции. В первый день не было вообще никаких симптомов, а потом началась температура чуть выше 37… Ну такая она, неприятная температура… И ломало. И Таню стало ломать, у нее температура повыше была. Дня два-три мы лежали дома. Ну 37,4 днем… Ну 37,8 ночью. <...> Когда поняли уже, что процесс идет, так сказать, в гору, с температурой, с ломкой, то поехали в больницу. И хорошо, что поехали, потому что сделали КТ», — подробно рассказал пресс-секретарь президента РФ корреспонденту «Ъ».
Надежда Бабкина
Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov
70-летняя Надежда Бабкина попала в больницу с подозрением на коронавирус еще в начале апреля. Врачи сразу же приступили к интенсивной терапии и даже ввели Бабкину в искусственную кому. Позднее гражданский муж Надежды Георгиевны Евгений Гор сообщил в социальной сети, что состояние артистки улучшается. В итоге артистка продолжила лечение в одной из столичных клиник. Но стало известно, что она успела заразить коронавирусом личного водителя, а тот — свою семью.
Александр Васильев
Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov
В больнице в Коммунарке с двусторонним воспалением и подозрением на коронавирус оказался коллега Надежды Бабкиной по шоу «Модный приговор» Александр Васильев, который провел там провел десять дней. Он не стал называть препараты, которыми его лечили. Отметил только, что ему давали таблетки, лечили химией, ставили капельницы. «И это дало результат. Также мне провели два МРТ, делали скан легких. Я очень врачам, и тому, как они отнеслись ко мне. Меня лечили "по-звездному". Многие даже заходили в палату просто, чтобы посмотреть. Я их понимаю, на их месте делал бы также», — рассказал Александр Васильев.
Лев Лещенко
Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov
Лев Лещенко стал одним из первых заразившихся COVID-19: певец вылечился от коронавируса и выписался из больницы еще в начале апреля. Напомним, что 78-летний артист обратился в медицинское учреждение в Коммунарке из-за подозрения на воспаление легких 23 марта. Спустя сутки появилась информация, что певец попал в реанимацию, а диагноз «коронавирусная инфекция COVID-19» подтвержден.
Мария Ивакова
Фото: Eastnews
Мария Ивакова поборола COVID-19 и рассказала, чем лечилась от коронавируса. «По итогу могу сказать, что симптомы продлились около 9 дней. Обоняние вернулось через неделю. Мышцы легко тянутся (первые дни я не могла полноценно сделать наклон). КТ легких чистое. Хочу с вами поделиться списком препаратов, которые дали такой результат. Не факт, что они подойдут всем, ведь мой врач делал назначал лечение на основании моих результатов и текущего состояния. Думаю, что от витаминов, магния, цинка и добавок хуже не будет. Но всё остальное лучше согласовать с медиками. Итак, очень много тёплой жидкости, имбирь, мёд, лимон, клюква, можно добавить облепиху (все это перемешать и залить горячей водой), укол витамином D, «Магнесол» B2 утром, «Магнерот» 4 таблетки вечером, свечи «Галавит» 1 утром и 1 вечером, «Панангин» 2 табл. утром и вечером, Бетулин утром и вечером, витамин C (аскорбинка), Ферровир (противовирусный препарат, который часто прописывают людям с ВИЧ-инфекцией). Внутримышечно по 5 мл 2 раза в день. Укол очень болезненный, особенно если напряжены мышцы, поэтому вводить нужно очень медленно. Капли «Ингарол» (капала несколько дней, пока не начала колоть Ферровир)», — написала она на своей странице в Instagram.
Влад Соколовский
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Влад Соколовский тоже заболел коронавирусом и рассказал о симптомах и течении болезни: «У меня появились странный отхаркивающий кашель с мокротой и температура (37,8), которая держалась в течение 3 дней и доходила до 39.2. В среду я вызвал анализ на дом, в четверг вечером до меня доехали. Это был обычный мазок из горла, делали бесконтактно, самостоятельно. Пообещали прислать результат в срок до 7 дней. Через 2 дня пришел первично положительный анализ, сказали подождать повторный и самоизолироваться, если нет температуры, или вызвать службу при высокой. К тому времени температуры не было, так что я просто остался дома. Еще у меня началась проблема с кишечником. Он встал на двое суток и было реально больно. Как я выяснил позже, это так же является одним из симптомов мутирующего вируса...».
Мария Горбань
Фото: Instagram
Мария Горбань призналась, что переболела коронавирусом, хотя в течение двух месяцев находилась в самоизоляции: «Не хотела рассказывать, что мы всей семьёй переболели COVID-19. Но сегодня, когда мне сказали, что я справилась с этой заразой, решила всё рассказать! Я заболела 3 недели назад. С температурой и жутким выкручиванием всего тела. У меня начался кашель и я, конечно же, побежала делать тест и КТ. КТ показало воспаление лёгких 8% . На сегодняшний день я чувствую себя полноценно здоровым человеком, хотя запах не совсем ещё чувствую. Так вот, я пишу этот пост, потому что была из тех людей, который не особо паниковал, но самоизолировалась сама за город на 2 месяца. И заболела, когда и где, не понятно ... но главное, что сейчас всё молодое поколение моей семьи здорово. Чего и вам желаю!!! Берегите себя!!! ... Ну а кто скажет, что мне за это заплатили, я сразу заблокирую! Друзья, такими вещами не шутят ... это жизнь!!!».
Стас Михайлов
Фото: Globallookpress / Press Service of Stas Mikhailov
«Приехал на компьютерную томографию легких. Меня обследовали и обнаружили двустороннее воспаление, положили в Лапино — некоторое время я провел в больнице. Лечили и антибиотиками, и противовирусными препаратами. Терапию начинают сразу, пока еще ждут результаты тестов на коронавирус. Важно время — не тяните по 10 дней. Четыре теста на коронавирус, которые провели врачи, показали отрицательный результат... А вот пятый дал положительный. <...>Удивительно, кашля не было вообще. Пневмония может передаваться воздушно-капельным путем, и, скорее всего, я заразился именно так», — поделился своей историей Стас Михайлов.
Анфиса Охлобыстина
Фото: Instagram
Одна из дочерей Ивана Охлобыстина Анфиса заболела коронавирусом, в итоге вся семья оказалась на карантине. «Первый анализ на коронавирус оказался положительным. Вся моя семья села на карантин. Потом мы сдали дважды анализы, по результатам которого мы оказались здоровы», — рассказала девушка. После случившегося Анфиса решила, начнет волонтерскую работу при одной из государственных больниц.
Петр Красилов
Фото: Globallookpress / Ekaterina Tsvetkova
Петр Красилов обратился в скорую помощь 5 мая. Приехавшие на вызов медики доставили актера в КТ-центр для проведения компьютерной томографии легких. В ходе обследования у артиста был выявлен COVID-19.
Галина Боб
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Звезда сериала «Деффчонки» Галина Боб рассказала, что сделала тест на коронавирус и он оказался положительным. Актриса отметила, что у нее нет температуры, она чувствует себя хорошо. «Я до последнего надеялась, что тест будет отрицательным... симптомов у меня не было, кроме потери обоняния (но на этот счет у меня были другие мысли,и есть пост об этом). Температуры и кашля у меня не было. <...> Факт остаётся, что некоторые люди до сих пор считают, что их «по делам» или «что такого, тусануть с друзьями во дворе»- это нормально. Уж одно могу сказать, если я и ходила в магазин за продуктами и в аптеку ДО результата, то я делала это так, что людям со стороны некоторым это было даже смешно. В маске, в перчатках, ближе чем на 2 метра ни к кому!!! Бежала из прохода в магазине, если там кто-то был.... Да, я чемпион паники в этой всей ситуации, и именно поэтому, я делала точно всё, чтобы это прошло мимо меня!», — написала она в Instagram.
Борис Акунин
Фото: Eastnews
«Я забросил Facebook, потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну — обязательно поделюсь впечатлениями. Спойлер: страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса. Осторожным быть нужно, а паниковать незачем. У меня форма средней тяжести. Это как паршивый затяжной грипп с высокой температурой. Разница в том, что улучшения не происходит. Температура доползает до 39, сбиваешь ее парацетамолом. Завтра опять. И опять. И опять. Мне не повезло, что я был из ранних, и в первые дни болезни никакого лечения еще не было. На одиннадцатый день наконец появился врач с успешным опытом и прописал мне курс антибиотиков. Ну и постепенно стало лучше. Вот, собственно, весь рассказ. В общем, чем позже заболеете, тем легче будет вас вылечить - в этом главный смысл соблюдения карантина. Но сами никаких антибиотиков и тем более гидроксихлорохин без назначения врача, конечно, не принимайте», — написал Борис Акунин на своей странице в Facebook.
Оксана Пушкина
Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov
Оксана Пушкина тоже заразилась коронавирусом, став одним из пяти депутатов, заболевших COVID-19. «Сегодня на пленарке Вячеслав Володин сообщил о двух новых заболевших коронавирусом депутатах. Раскрою половину интриги — я одна из этих депутатов. Мне позвонили из Роспотребнадзора, мы же 10 мая, в мой день рождения, сдавали тесты всей Госдумой. Из симптомов у меня чуть заложен нос и нет обоняния, а так я чувствую себя хорошо», — подтвердила она в беседе с РБК.
Протоирей Смирнов
Фото: Globallookpress / Pravda Komsomolskaya
Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с симптомами COVID-19, который в итоге подтвердился. Сейчас пожилой мужчина находится под наблюдением медиков, его состояние стабильное, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на свои источники, уточняя, что 69-летний священник входит в группу риска из-за возраста и перенесенной ранее операции.
Михаил Мишустин
Фото: Globallookpress / Russian Government
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ушел на самоизоляцию с подтвержденным коронавирусом. О возникших проблемах со здоровьем политик сообщил президенту РФ Владимиру Путину по видеосвязи сам: «Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписание врачей». В качестве временно исполняющего обязанности главы правительства России Мишустин предложил первого вице-премьера Андрея Белоусова.
Ольга Любимова
Фото: Globallookpress / Ministry of Culture
Министр культуры Ольга Любимова заболела коронавирусом в начале мая. «Глава Минкультуры Ольга Любимова работает удаленно. Результаты теста на COVID положительные, министр находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах в онлайн-форматах. Болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет», — цитирует ТАСС слова пресс-секретаря министра Анны Усачевой.
Валерий Фальков
Фото: Globallookpress / utmn.ru
На днях стало известно, что министр науки и высшего образования Валерий Фальков переболел коронавирусом. Об этом президент Владимир Путин заявил на совещании по развитию генетических технологий в России: «Вопрос к Валерию Николаевичу, как вы себя чувствуете? Не секрет, Валерий Николаевич перенес коронавирус, переболел, насколько я представляю. Я внимательно следил за тем, что происходит, — так же, как и за другими коллегами, членами кабинета министров. Там вроде тоже все у них восстанавливается. Коллеги уже практически приступают к работе».
Денис Проценко
Фото: Eastnews
Главный врач больницы в Коммунарке, специализирующейся на лечении больных COVID-19, Денис Проценко победил коронавирус и вышел на работу в середине апреля. Об этом медик сообщил лично на своей странице в социальной сети Facebook: «Два отрицательных анализа. Изоляция завершена – полноценный рабочий день».
Алексей Шабунин
Фото: Instagram
Брат Елены Малышевой, главный врач Боткинской больницы Алексей Шабунин подтвердил, что заболел COVID-19. «При первых симптомах недомогания сдал тесты, после получения положительного результата самоизолировался в кабинете и продолжаю работать в круглосуточном режиме с соблюдением всех противоэпидемиологических мероприятий. Больница полностью выполняет возложенные на нее задачи по оказанию экстренной медицинской помощи, а также помощи онкологическим, гематологическим и ковидным больным», – сообщил Алексей Шабунин на официальной странице Боткинской больницы в соцсети Instagram.
Фото: Instagram, eastnews, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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