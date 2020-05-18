Навка, Песков, Бабкина, Лещенко и другие российские знаменитости, заразившиеся коронавирусом

Звезда сериала «Деффчонки» Галина Боб рассказала, что сделала тест на коронавирус и он оказался положительным. Актриса отметила, что у нее нет температуры, она чувствует себя хорошо. «Я до последнего надеялась, что тест будет отрицательным... симптомов у меня не было, кроме потери обоняния (но на этот счет у меня были другие мысли,и есть пост об этом). Температуры и кашля у меня не было. <...> Факт остаётся, что некоторые люди до сих пор считают, что их «по делам» или «что такого, тусануть с друзьями во дворе»- это нормально. Уж одно могу сказать, если я и ходила в магазин за продуктами и в аптеку ДО результата, то я делала это так, что людям со стороны некоторым это было даже смешно. В маске, в перчатках, ближе чем на 2 метра ни к кому!!! Бежала из прохода в магазине, если там кто-то был.... Да, я чемпион паники в этой всей ситуации, и именно поэтому, я делала точно всё, чтобы это прошло мимо меня!», — написала она в Instagram.

Борис Акунин