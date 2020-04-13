«Сам никогда не думал, что с этим столкнусь»: Стас Михайлов сообщил, что у него диагностировали коронавирус
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Фото: Instagram
«Дорогие мои, любимые, спасибо за поддержку и переживания! Сам никогда не думал, что с этим столкнусь, но, к сожалению, это правда. И уже тест Роспотребнадзора подтвердил, что у меня действительно был коронавирус. И мои слова были актуальны на тот момент, когда я сделал заявление. И я об этом ни чуть не жалею, потому что это все во имя спасения жизней и помощи вам, потому что вы должны знать, как действовать и что нужно делать в такой ситуации. Я получил большое количество сообщений о том, что сейчас люди вовремя обратились в больницы, и действительно пневмонии оказались коронавирусом, как и у меня.
Статистика в мире показывает, что это именно так. Я не отказываюсь от слов, что это счастье, что я оказался в этот момент в России, потому что люди из Англии, Германии и Америки очень много рассказывают мне, как к ним относятся и как их лечат. У нас это все на очень высоком уровне. Вы должны понимать, что своевременное обращение к врачам и уважительное отношение к себе и окружающим даст хороший результат. Самоизоляция - это лучшее для нас сегодня! Поймите, мы должны думать не только о себе, а ещё и о тех, кто рядом! Время покажет и все расставит на свои места! Но, я надеюсь, что Бог хранит Россию и Бог с нами! Следующая неделя - страстная, и нам надо задуматься о том, как мы живем, что мы делаем! У меня большие надежды, что после светлого праздника Пасхи все наладится и станет лучше!!! Берегите себя и оставайтесь дома! Бог нас хранит!», — написал певец на своей странице в Instagram.
Напомним, Стас Михайлов попал в больницу с симптомами коронавируса в начале апреля. «Приехал на компьютерную томографию легких. Меня обследовали и обнаружили двустороннее воспаление, положили в Лапино — некоторое время я провел в больнице. Лечили и антибиотиками, и противовирусными препаратами. Терапию начинают сразу, пока еще ждут результаты тестов на коронавирус. Важно время — не тяните по 10 дней», — поделился артист со «СтарХитом». Четыре теста на коронавирус, которые провели врачи, показали отрицательный результат... А вот пятый дал положительный.
«Удивительно, кашля не было вообще. Пневмония может передаваться воздушно-капельным путем, и, скорее всего, я заразился именно так», — рассказал артист и порекомендовал всем беречь себя, заботиться о своем здоровье, незамедлительно вызывать скорую и делать КТ легких при первых признаках болезни.
Фото: Instagram
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