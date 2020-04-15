Главный врач больницы в Коммунарке победил коронавирус и вышел на работу

Об этом медик сообщил лично на своей странице в социальной сети Facebook. «Два отрицательных анализа. Изоляция завершена – полноценный рабочий день. Подробнее напишу, как вернусь из красной зоны», – написал он.

О том, что он заразился коронавирусом, Проценко сообщил лично. Он заболел еще в конце марта и две недели провел в самоизоляции в своем рабочем кабинете, откуда дистанционно руководил персоналом больницы и ежедневно отчитывался о состоянии здоровья пациентов. При этом врач подчеркивал, что лично он чувствует себя хорошо. Также он подчеркнул, что в подведомственном ему медучреждении усилены меры безопасности, и весь персонал сдал тесты на коронавирус.

Хотим напомнить, что за неделю до болезни у Дениса Проценко состоялась встреча с Владимиром Путиным, в ходе которой он был без маски. Однако в администрации Кремля сообщают, что президент здоров, бодр и регулярно проверяется на COVID-19 – результаты теста отрицательные.