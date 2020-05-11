28-летний Влад Соколовский заболел коронавирусом и рассказал о симптомах и течении болезни
Фото: Instagram Влада Соколовского
Если в начале пандемии коронавируса считалось, что болезни стоит опасаться только старикам и людям со слабым иммунитетом и хроническими заболеваниями, теперь большую часть заразившихся составляют молодые здоровые люди. Так, очередной жертвой COVID-19 стал 28-летний Влад Соколовский. В своем блоге он рассказал о симптомах и течении болезни, а также проблемах, с которыми пришлось столкнуться ему.
«Привет, друзья! Я пропадал на этой неделе, и на то были причины, я заболел. У меня появились странный отхаркивающий кашель с мокротой и температура (37,8), которая держалась в течение 3 дней и доходила до 39.2. В среду я вызвал анализ на дом, в четверг вечером до меня доехали. Это был обычный мазок из горла, делали бесконтактно, самостоятельно. Пообещали прислать результат в срок до 7 дней. Через 2 дня пришел первично положительный анализ, сказали подождать повторный и самоизолироваться, если нет температуры, или вызвать службу при высокой. К тому времени температуры не было, так что я просто остался дома. Еще у меня началась проблема с кишечником. Он встал на двое суток и было реально больно. Как я выяснил позже, это так же является одним из симптомов мутирующего вируса...», — написал артист.
«План действий такой! Я предупредил тех, с кем контактировал в последние 2 недели. Виделся я лишь с ограниченным кругом лиц, которых можно пересчитать на одной руке, и все они соблюдали правила. Так ли на самом деле, знает один только Бог, но есть факт — я заболел. Самое важное для меня, что я ни с кем не виделся до встречи с Мией и приехал к ней на той неделе прямиком с дачи. Я сделал так специально, зная что после у меня будет встреча, которая видимо и подвергла меня этому риску. Мои данные поступили в Роспотребнадзор и со мной должны связаться, чтобы взять повторный анализ. Далее ко мне будет прикреплен врач и я буду изолирован на 2 недели. Единственное непонятка для меня — это пневмония! Для того, чтобы наверняка узнать есть она у меня, или нет (симптомы есть), мне нужно сделать КТ. В обычной поликлинике мне его не сделают и не повезут меня, потому что они заняты сложными случаями... Сделать я могу его только в частной клинике за деньги, но я не могу выходить из дома, так как могу кого-то заразить. Есть такая штука, как Пульсоксиметр, который измеряет % кислорода в крови, если показатель меньше 95%, то с легкими что-то не то, а если от 95 и выше, то типо все нормально, НО у меня есть подруга, которую измеряли несколько раз и показывало 98%, а у нее при этом оказалась двусторонняя пневмония с коронавирусом», — поделился он.
Фото: Instagram Влада Соколковского
Ситуация с количеством заболевших по всей стране продолжает оставаться тяжелой. Несмотря на то, что президент РФ Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней, гражданам все так же рекомендуется соблюдать меры предосторожности и режим самоизоляции, в зависимости от обстановки.
Редакция Passion.ru желает Владу скорейшего выздоровления!
Фото и видео: Instagram
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