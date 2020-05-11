28-летний Влад Соколовский заболел коронавирусом и рассказал о симптомах и течении болезни

«План действий такой! Я предупредил тех, с кем контактировал в последние 2 недели. Виделся я лишь с ограниченным кругом лиц, которых можно пересчитать на одной руке, и все они соблюдали правила. Так ли на самом деле, знает один только Бог, но есть факт — я заболел. Самое важное для меня, что я ни с кем не виделся до встречи с Мией и приехал к ней на той неделе прямиком с дачи. Я сделал так специально, зная что после у меня будет встреча, которая видимо и подвергла меня этому риску. Мои данные поступили в Роспотребнадзор и со мной должны связаться, чтобы взять повторный анализ. Далее ко мне будет прикреплен врач и я буду изолирован на 2 недели. Единственное непонятка для меня — это пневмония! Для того, чтобы наверняка узнать есть она у меня, или нет (симптомы есть), мне нужно сделать КТ. В обычной поликлинике мне его не сделают и не повезут меня, потому что они заняты сложными случаями... Сделать я могу его только в частной клинике за деньги, но я не могу выходить из дома, так как могу кого-то заразить. Есть такая штука, как Пульсоксиметр, который измеряет % кислорода в крови, если показатель меньше 95%, то с легкими что-то не то, а если от 95 и выше, то типо все нормально, НО у меня есть подруга, которую измеряли несколько раз и показывало 98%, а у нее при этом оказалась двусторонняя пневмония с коронавирусом», — поделился он.