Личный водитель Надежды Бабкиной и его семья заразились коронавирусом

Сейчас Надежда Бабкина продолжает лечение в одной из столичных клиник. Но стало известно, что она успела заразить коронавирусом личного водителя, а тот — свою семью.

«У остальных ведущих "Модного приговора" симптомов нет. А вот у водителя Надежды Бабкиной, его жены и сына обнаружили эту болезнь», — рассказал Александр Васильев в интервью «Инфо24».

Историк моды сам перенес COVID-19, но у него течение болезни было не таким тяжелым, как у Бабкиной.

«Я рад, что легко отделался. Я сдал пять тестов, четыре из которых были отрицательные. Один тест показал положительный результат», — приводит его слова издание.

В больнице в Коммунарке Александр Васильев провел 10 дней. Он не стал называть препараты, которыми его лечили. Отметил только, что ему давали таблетки, лечили химией, ставили капельницы.

«И это дало результат. Также мне провели два МРТ, делали скан легких. Я очень врачам, и тому, как они отнеслись ко мне. Меня лечили "по-звездному". Многие даже заходили в палату просто, чтобы посмотреть. Я их понимаю, на их месте делал бы также», — рассказал Александр Васильев.