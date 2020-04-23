Личный водитель Надежды Бабкиной и его семья заразились коронавирусом
Фото: Starface
70-летняя Надежда Бабкина попала в больницу с подозрением на коронавирус еще в начале апреля. За несколько дней до этого народная артистка РФ обратилась с поклонникам с просьбой соблюдать режим самоизоляции.
Врачи сразу же приступили к интенсивной терапии и даже ввели Бабкину в искусственную кому. Несколько дней назад гражданский муж Надежды Георгиевны Евгений Гор сообщил в социальной сети, что состояние артистки улучшается.
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«У Надежды все хорошо» Дорогие друзья, последние несколько недель мы все: близкие, родные, друзья, медики и почитатели переживаем за Надежду. Ситуация была сложная, но все страшное позади. Она умница и со всем справилась. Всю эту неделю она уже в полном сознании, самостоятельна, находится вне реанимации, без ИВЛ и других поддерживающих средств. С каждым днем она набирается сил и восстанавливается. Пока мы общаемся через врачей, так как все должно быть стерильно и телефоны не допускаются, поэтому, как только разрешат, то я с радостью запишу вам ее послание и выложу в интернет. Я долго не писал об этом, чтобы не придумывали всякой ерунды. Однако, к сожалению, некоторые любят заработать на таких печальных новостях и напридумывали столько, что Льюису Керроллу вряд ли приснилось бы. Поэтому хочу развенчать все придуманные мифы. Все в порядке и скоро уже Надежда будет в строю. Бесконечная признательность врачам и медперсоналу не может быть описана словами. То, что мы все чувствуем - это неподдельное счастье и уважение. Вы не просто сохранили жизнь пациентам, вы продлеваете ее и нам всем❤️❤️❤️❤️ Спасибо всем, кто проявил внимание, поинтересовался состоянием, поддерживал и не выстраивал спекуляций вокруг этой темы
Сейчас Надежда Бабкина продолжает лечение в одной из столичных клиник. Но стало известно, что она успела заразить коронавирусом личного водителя, а тот — свою семью.
«У остальных ведущих "Модного приговора" симптомов нет. А вот у водителя Надежды Бабкиной, его жены и сына обнаружили эту болезнь», — рассказал Александр Васильев в интервью «Инфо24».
Историк моды сам перенес COVID-19, но у него течение болезни было не таким тяжелым, как у Бабкиной.
«Я рад, что легко отделался. Я сдал пять тестов, четыре из которых были отрицательные. Один тест показал положительный результат», — приводит его слова издание.
В больнице в Коммунарке Александр Васильев провел 10 дней. Он не стал называть препараты, которыми его лечили. Отметил только, что ему давали таблетки, лечили химией, ставили капельницы.
«И это дало результат. Также мне провели два МРТ, делали скан легких. Я очень врачам, и тому, как они отнеслись ко мне. Меня лечили "по-звездному". Многие даже заходили в палату просто, чтобы посмотреть. Я их понимаю, на их месте делал бы также», — рассказал Александр Васильев.
Фото и видео: Instagram, Starface
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