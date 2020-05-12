Брат Елены Малышевой подтвердил, что заболел COVID-19: «Самоизолировался в кабинете и продолжаю работать»

Главврач пояснил, что он продолжает общаться с коллегами исключительно по видеосвязи, чтобы не подвергать их здоровье опасности. Кстати, Елена Малышева и сама недавно заявила, что заподозрила у себя коронавирус: «Я кашляла месяц назад так, что вы просто представить себе не можете. Раз в три недели мы докладываем заместителю гендиректора канала темы будущих передач. А я не могла говорить: был такой сильный кашель! В какой-то момент была вынуждена даже остановиться, чтобы откашляться. Но тем не менее, антител у меня нет. Есть такие вирусы, которые пришли и ушли», — делилась тогда она. Телеведущая признается, что очень переживает за брата, который каждый день подвергает свою жизнь опасности, находясь в «красной зоне». Но не только за него она волнуется: ее старший сын также работает в реанимации, в которой лежат зараженные COVID-19.