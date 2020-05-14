52-летний Дмитрий Песков рассказал, как заболел коронавирусом: «Обидно, что семья сидела полтора месяца дома»

Во вторник, 12 мая, стало известно, что Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка заражены коронавирусом. Первой свое состояние прокомментировала супруга политика, позже — дал интервью и он сам.

«Пришел один из тестов и показал положительный результат. На протяжении всего времени мы тестировались и продолжаем тестироваться практически в ежедневном режиме. Поэтому было чувство, что ты все-таки держишь это под контролем. Затем, к сожалению, заболел один из моих коллег, с которым я общался, и мне пришлось после 1 мая сесть на режим самоизоляции», — рассказал пресс-секретарь президента РФ корреспонденту «Ъ».

К счастью, семейная пара обнаружила заболевание вовремя: «В первый день не было вообще никаких симптомов, а потом началась температура чуть выше 37… Ну такая она, неприятная температура… И ломало. И Таню стало ломать, у нее температура повыше была. Дня два-три мы лежали дома. Ну 37,4 днем… Ну 37,8 ночью. <...> Когда поняли уже, что процесс идет, так сказать, в гору, с температурой, с ломкой, то поехали в больницу. И хорошо, что поехали, потому что сделали КТ».

Заразиться коронавирусом можно где угодно, считает политик — сам он бывал и на работе, и заезжал на заправку, ходил в магазин. «Обидно, что семья сидела полтора месяца дома, и сидела очень аккуратно, со всеми мерами предосторожности… Я ездил на работу, но тоже предохраняясь. У нас нет сейчас никаких больших совещаний, все говорят друг с другом по различным видам связи, все используют индивидуальные средства защиты, друг к другу в кабинеты не ходят, документы, входящие-исходящие, обрабатываются специальными дезинфицирующими спреями, и так далее… Но вирус действительно очень опасен, легко передается от человека человеку, и уберечься от него гарантированно очень и очень сложно. Единственный путь, и это надо понимать тем, у кого есть отягчающие обстоятельства в виде хронических болезней и кто относится к старшей возрастной группе,— надо сидеть дома, избегать контактов с внешним миром», — считает он.

С Владимиром Путиным его пресс-секретарь очно не контактировал больше месяца, поэтому президент страны находится в безопасности — по крайней мере, с этой стороны.