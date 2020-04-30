Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ушел на самоизоляцию с подтвержденным коронавирусом

Пандемия коронавируса не обходит ни звезд, ни чиновников. Так, в Сети появились сообщения о том, что у Михаила Мишустина выявили COVID-19. «Политик находится под наблюдением врачей», — пишут Интернет-издания. К счастью, состояние премьер-министра России не столь тяжелое: сейчас он находится на самоизоляции, а о возникших проблемах со здоровьем сообщил президенту РФ Владимиру Путину по видеосвязи сам.

«Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписание врачей», — обратился он к Владимиру Путину.

В качестве временно исполняющего обязанности главы правительства России Михаил Мишустин предложил первого вице-премьера Андрея Белоусова.

«Предложение в отношении кандидатуры Белоусова Андрея Рэмовича на должность исполняющего обязанности Председателя Правительства Российской федерации принимаются. Сегодня я подпишу соответствующий Указ», — согласился Президент.

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