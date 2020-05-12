Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков с женой Татьяной Навкой заразились коронавирусом

52-летний пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков госпитализирован с подтвержденным коронавирусом. Об этом он сам рассказал агентству РИА Новости.

Ранее Дмитрий Песков отмечал, что соблюдает все меры предосторожности, необходимые во время пандемии коронавируса. Телеграм-канал «Подъем» со ссылкой на Кремлевский пул сообщает, что последний раз Песков публично появлялся 30 апреля на совещании у Владимира Путина. В тот день премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о своем положительном тесте на COVID-19. Другие источники отмечают, что Путин и Песков не виделись месяц.

В больницу с супругом попала и Татьяна Навка, у нее тест также подтвердил коронавирус. В интервью Daily Storm она отметила, что находится с мужем под присмотром медиков.

«Мы под контролем врачей. Все в порядке. Я практически за два дня прихожу в себя, у меня нормализовалось все: и кровь, и температуры нет. Дмитрий Сергеевич тоже под контролем, с ним все в порядке. Лечимся», — прокомментировала она. Спортсменка предположила, что вирус принес Дмитрий Песков с работы, так как она сама с семьей была в самоизоляции.

По данным на 12 мая 2020 года, в России зафиксировано 10 899 новых случаев заражения COVID-19. Всего в стране выявили 232 243 заболевших.

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