78-летний Лев Лещенко вылечился от коронавируса и выписался из больницы

В понедельник, 6 апреля, известный певец Лев Лещенко выписался из больницы в Коммунарке.

«Я никому не давал комментариев и не снимал трубку, поскольку было очень много непонятного. Но сегодня я выписываюсь, все тесты у меня отрицательные, и вируса нет. В 17 часов я уже выйду отсюда и буду долечиваться дома», — цитирует РБК слова артиста.

Ранее артист уже выходил на связь с поклонниками. Он поблагодарил их за участие в флешмобе, который вызвал неоднозначную реакцию пользователей Сети — не все они пожелали поддержать артиста, который, по их мнению, подверг риску заражения своих друзей и коллег.

Напомним, что 78-летний Лев Лещенко обратился в медицинское учреждение в Коммунарке из-за подозрения на воспаление легких 23 марта. Спустя сутки появилась информация, что артист попал в реанимацию, а диагноз «коронавирусная инфекция COVID-19» подтвержден.

Днем 6 апреля СМИ также сообщили, что коллега Льва Валерьяновича, 60-летний музыкант Игорь Николаев тоже выписывается из больницы.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 6343 случая заражения Covid-19, из них 954 — за последние сутки, сообщает оперштаб.