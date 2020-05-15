Мария Ивакова получила отрицательный тест на COVID-19 и рассказала, чем лечилась от коронавируса

Около двух недель назад одну из участниц шоу «Танцы со звездами», партнершу Евгения Папунаишвили Марию Ивакову, отстранили от участия в соревновании из-за неоднозначного результата теста на COVID-19. 7 мая Мария подтвердила диагноз — результаты всех ее тестов оказались положительными. Тогда она рассказала о симптомах коронавируса, теперь же, одержав первую победу над болезнью, молодая женщина рассказала, какое лечение проходила.

«Друзья, на днях я сдавала очередной текст на COVID-19 и наконец пришел отрицательный результат. Ждем результаты еще одного теста и если он отрицательный, то я окончательно здорова! По итогу могу сказать, что симптомы продлились около 9 дней. Обоняние вернулось через неделю. Мышцы легко тянутся (первые дни я не могла полноценно сделать наклон). КТ легких чистое. Никита не заразился (как такое возможно, я не понимаю). Также я сдала на антитела, жду результатов», — обрадовала она подписчиков своего блога.