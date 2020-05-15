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Мария Ивакова получила отрицательный тест на COVID-19 и рассказала, чем лечилась от коронавируса

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Мария Ивакова

Фото: Instagram Марии Иваковой

33-летняя участница «Танцев со звездами» Мария Ивакова похвасталась первой победой — отрицательным тестом на COVID-19. Следующий должен подтвердить ее полное выздоровление.

Около двух недель назад одну из участниц шоу «Танцы со звездами», партнершу Евгения Папунаишвили Марию Ивакову, отстранили от участия в соревновании из-за неоднозначного результата теста на COVID-19. 7 мая Мария подтвердила диагноз — результаты всех ее тестов оказались положительными. Тогда она рассказала о симптомах коронавируса, теперь же, одержав первую победу над болезнью, молодая женщина рассказала, какое лечение проходила.

«Друзья, на днях я сдавала очередной текст на COVID-19 и наконец пришел отрицательный результат. Ждем результаты еще одного теста и если он отрицательный, то я окончательно здорова! По итогу могу сказать, что симптомы продлились около 9 дней. Обоняние вернулось через неделю. Мышцы легко тянутся (первые дни я не могла полноценно сделать наклон). КТ легких чистое. Никита не заразился (как такое возможно, я не понимаю). Также я сдала на антитела, жду результатов», — обрадовала она подписчиков своего блога.

Упомянув, что препараты, которыми лечилась она сама, подойдут не всем, так как каждому больному врачи назначают свой «набор» на основании анализов и текущего состояния, а употребление любых лекарств нужно согласовать с медиками, Мария описала свое лечение:

  • Очень много теплой жидкости;
  • Имбирь, мед, лимон, клюква, можно добавить облепиху: все это перемешать и залить горячей водой;
  • Укол витамином D единоразово внутримышечно;
  • Содержащий магний и витамин В2 препарат утром;
  • Содержащий магний препарат вечером;
  • Свечи с аминодигидрофталазиндионом натрия утром и вечером;
  • Препарат с калием и магнием утром и вечером;
  • Бетулин утром и вечером;
  • Витамин C;
  • Капли для стимуляции иммунитета.

Также пациентке врачи прописали противовирусный препарат, который обычно употребляют люди с ВИЧ-инфекцией, его она колола дважды в день внутримышечно. «Укол очень болезненный, особенно если напряжены мышцы, поэтому вводить нужно очень медленно», — пожаловалась она.

Редакция Passion.ru желает Марии второго отрицательного теста и крепкого здоровья ей и ее близким в будущем!

Фото и видео: Instagram

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