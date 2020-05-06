39-летняя министр культуры Ольга Любимова заболела коронавирусом
Фото: Ministry of Culture Russia/Globallookpress
О болезни Ольги Любимовой сообщило информационное агентство ТАСС.
«Глава Минкультуры Ольга Любимова работает удаленно. Результаты теста на COVID положительные, министр находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах в онлайн-форматах. Болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет», — цитирует ТАСС слова пресс-секретаря министра Анны Усачевой.
Ранее с тем же диагнозом отправился на режим самоизоляции премьер-министр России Михаил Мишустин. На прошедшем 6 мая совещании по вопросу реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы Владимир Путин сообщил, что коллега идет на поправку — его выздоровление проходит в штатном режиме, но «не без температуры, как в таких случаях часто бывает».
Редакция Passion.ru желает Ольге и Михаилу скорейшего выздоровления!
Фото: KremlinPool/Globallookpress
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