Мария Горбань призналась, что переболела коронавирусом: «Такими вещами не шутят»
Фото: Instagram Марии Горбань
33-летняя актриса Мария Горбань рассказала в Instagram, что ее семья переболела коронавирусом. «Не хотела рассказывать, что мы всей семьёй переболели COVID-19. Но сегодня, когда мне сказали, что я справилась с этой заразой, решила всё рассказать! Я заболела 3 недели назад. С температурой и жутким выкручиванием всего тела. У меня начался кашель и я, конечно же, побежала делать тест и КТ. КТ показало воспаление лёгких 8% . На сегодняшний день я чувствую себя полноценно здоровым человеком, хотя запах не совсем ещё чувствую. Так вот, я пишу этот пост, потому что была из тех людей, который не особо паниковал, но самоизолировалась сама за город на 2 месяца. И заболела, когда и где, не понятно ... но главное, что сейчас всё молодое поколение моей семьи здорово. Чего и вам желаю!!! Берегите себя!!! ... Ну а кто скажет, что мне за это заплатили, я сразу заблокирую! Друзья, такими вещами не шутят ... это жизнь!!!», — подписала звезда сериала «Кухня» снимки сертификата о наличии в крови антител к COVID-19.
У пятилетней дочери Марии Горбань Стефании также был обнаружен коронавирус – девочка перенесла его в легкой форме, с небольшим повышением температуры за один день.
Отвечая на комментарии фолловеров, Мария отметила, что теперь может сдавать плазму крови, чтобы помочь излечиться другим пациентам с диагностированным коронавирусом.
Напомним, по данным на 16 мая в России зарегистрировано более 272 тысяч случаев заболевания COVID-19, за последние сутки было подтверждено 9200 случаев. Несмотря на то, что президент РФ официально объявил об окончании периода нерабочих дней, принятие решения о смягчении ограничительных мер остается за руководителями регионов в зависимости от эпидемиологической обстановки.
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(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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