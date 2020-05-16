Мария Горбань призналась, что переболела коронавирусом: «Такими вещами не шутят»

У пятилетней дочери Марии Горбань Стефании также был обнаружен коронавирус – девочка перенесла его в легкой форме, с небольшим повышением температуры за один день.

Отвечая на комментарии фолловеров, Мария отметила, что теперь может сдавать плазму крови, чтобы помочь излечиться другим пациентам с диагностированным коронавирусом.

Напомним, по данным на 16 мая в России зарегистрировано более 272 тысяч случаев заболевания COVID-19, за последние сутки было подтверждено 9200 случаев. Несмотря на то, что президент РФ официально объявил об окончании периода нерабочих дней, принятие решения о смягчении ограничительных мер остается за руководителями регионов в зависимости от эпидемиологической обстановки.