Моника Беллуччи, Шэрон Стоун, Дженнифер Лопес и другие знаменитые секс-символы старше 50 лет

Звезде фильма «Основной инстинкт» Шэрон Стоун в прошлом году исполнилось 60 лет. Глядя на актрису, мы отказываемся в это верить. Впрочем, сама она давно не переживает из-за возраста и на седьмом десятке продолжает выглядеть свежо, дерзко и сексуально.

Шэрон не скрывает, что не сразу приняла свои возрастные изменения и поначалу, замечая признаки старения, очень расстраивалась. В одном из интервью актриса призналась, что однажды, рассматривая себя в зеркало и пересчитывая все морщинки, начала рыдать, но в итоге взяла себя в руки: «Когда мне было сорок с чем-то, я заперлась в ванной с бутылкой вина и сказала себе: «Я никуда не выйду до тех пор, пока не приму себя такой, какая я есть».

Дженнифер Лопес