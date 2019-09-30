Моника Беллуччи, Шэрон Стоун, Дженнифер Лопес и другие знаменитые секс-символы старше 50 лет

Моника Беллуччи
Фото: Eastnews
Моника Беллуччи после рождения двоих дочерей, 50-летия, развода с мужем Венсаном Касселем сохранила свежесть восприятия реальности и себя само. Она снимается в новых фильмах, наслаждается жизнью, крутит романы и экспериментирует с внешностью и стилем, не увлекаясь при этом пластикой и нарядами не по возрасту. К примеру, недавно Моника вышла в свет с новой короткой стрижкой, в стильном брючном костюме и в прозрачной блузке. И выглядела сногсшибательно.
Шэрон Стоун
Фото: Eastnews
Звезде фильма «Основной инстинкт» Шэрон Стоун в прошлом году исполнилось 60 лет. Глядя на актрису, мы отказываемся в это верить. Впрочем, сама она давно не переживает из-за возраста и на седьмом десятке продолжает выглядеть свежо, дерзко и сексуально.
Шэрон не скрывает, что не сразу приняла свои возрастные изменения и поначалу, замечая признаки старения, очень расстраивалась. В одном из интервью актриса призналась, что однажды, рассматривая себя в зеркало и пересчитывая все морщинки, начала рыдать, но в итоге взяла себя в руки: «Когда мне было сорок с чем-то, я заперлась в ванной с бутылкой вина и сказала себе: «Я никуда не выйду до тех пор, пока не приму себя такой, какая я есть».
Дженнифер Лопес
Фото: Global Look Press / Brent Perniac jlo
50-летняя Дженнифер Лопес недано прошла по подиуму в платье, которое носила 20 лет назад. И знаете что? Благодаря упорной работе над собой выглядела она даже лучше, чем почти четверть века назад.
Наталья Ветлицкая
Фото: Starface
Больше десяти лет назад популярная певица и одна из самых красивых и сексапильных звезд в истории российского шоу-бизнеса Наталья Ветлицкая покинула Россию. В прошлом году она посетила с визитом Москву, а в Сети появились ее новые фото и видео. «Наташа Ветлицкая?», «Ветлицкая, ее улыбку не возможно не узнать», «Не может быть», «Несравненная, божественная», «Как в старые времена», «Обожаю! Кумир моей юности, эталон стиля и красоты», «Всегда обожала ее, клевая, очень выделялась из всех в 90-х», «Как давно ее не видно! Очень жаль! Передайте привет! И что помним и ждем ее», «Вы обе не меняетесь», «Есть шанс уговорить ее на песню или клип? Очень скучаем по ней», — комментировали фото удивленные подписчики.
Кэтрин Зета-Джонс
Фото: Eastnews
Обладательница премии «Оскар» Кэтрин Зета-Джонс 25 сентября отметила 50-летие. Кэтрин не стесняется показывать свои фото без макияжа в соцсетях и по-прежнему демонстрирует свою шикарную фигуру в эффектных нарядах на красных дорожках.
Памела Андерсон
Фото: Getty
Звезде сериала «Спасатели Малибу» и журнала Playboy, актрисе, модели, общественному деятелю и всемирно известной секс-бомбе Памеле Андерсон в июле исполнилось 52 года. Памела по-прежнему не изменяет себе и из образа горячей блондинки с пышной грудью выходить не собирается.
Николь Кидман
Фото: Global Look Press / Maurizio D_Avanzo
Недорогой крем, пилинг и никакого ботокса: 52-летняя Николь Кидман недавно удивила секретом красоты и молодости кожи. «Я стараюсь много времени проводить на свежем воздухе, занимаюсь спортом», — сообщила она. В ее диете много зелени и рыбы, мало продуктов с высоким содержанием жира, а на столике часто можно увидеть крем с ретинолом.
Фарфоровый цвет лица Кидман сохраняет благодаря целому ряду привычек. Во-первых она не выходит из дома, не нанеся солнцезащитный крем с SPF-фактором 50. Во-вторых, не забывает обновлять его. Для этой цели подходят любые средства, даже самые недорогие — главное следовать инструкции на упаковке. Если актрисе приходится выходить на пляж, она выбирает максимально закрытые купальники, защищает руки и ноги длинными туниками с рукавом, на съемках ей требуется специальный ассистент, который держит зонтик. Инъекций, как и прямых солнечных лучей, актриса старательно избегает. «Однажды я попробовала ботокс и сильно пожалела. Из-за него мое лицо выглядело как маска, мимика изменилась», — вспоминает звезда.
За блеск в глазах и счастливую улыбку отвечает любимый муж. Недавно актриса нежно поздравила Кита Урбана: «Вспоминая этот день 12 лет назад в церкви австралийского городка Мэнли, я чувствую что это было вчера. Я очень везучая женщина. С годовщиной, милый».
Мишель Пфайффер
Фото: Global Look Press / Nancy Kaszerman
61-летняя Мишель Пфайффер регулярно хвастается роскошными формами в платье с глубоким декольте, снимается в кино и не собирается уходить на пенсию.
Рената Литвинова
Фото: Starface
Рената Литвинова превратилась из богемной кинодивы в дерзкую представительницу современных модников, внешний вид которых у консервативно настроенной публики часто вызывает недоумение. На такую смелую трансформацию режиссера вдохновили новые друзья — дизайнеры Гоша Рубчинский и Демна Гвасалия. Сама Рената признает, что в новом образе порой приходится несладко. «Я обожаю переодевания. Рекомендую попробовать. Это даст вам возможность увидеть другую жизнь. Если вы работница фабрики или в униформе уборщицы, вас не пропускают, мужчины на вас не смотрят, вас словно нет, словно этот мир не для вас (устраивает это вас или не устраивает)», — написала Литвинова в Instagram. В любом случае, в свои 52 года Рената выглядит свежо, модно, подтянуто и сексуально.
Ким Кэттролл
Фото: Global Look Press / Craig Blankenhorn
Ким Кэттролл с пятнадцати лет училась актерскому мастерству: посещала лекции в Лондонской академии музыкального и драматического искусства, затем окончила Американскую академию театрального искусства, играла на сцене, снималась во второстепенных ролях в сериалах и не самых громких фильмах. В сорок один год Кэттролл пришла на кастинг сериала «Секс в большом городе», роль в котором прославила ее на весь мир и сделала звездой. Сейчас ей 63, а она по-прежнему горяча.
Ирина Салтыкова
Фото: Instagram
Ирине Салтыковой 5 мая исполнился 53 года. Певица все так же стройна, эффектна, молода и наверняка с легкостью может спеть и про голубые, и про серые глазки, и про глаза цвета виски, и про все 50 оттенков серого. Но, к сожалению для поклонников артистки, она этого не делает — последний на сегодняшний день альбом Салтыковой вышел в 2008 году.
Мадонна
Фото: Eastnews
В 80-х вышли сразу два успешных альбома Мадонны – Like a Virgin и True Blue. Это был истинный взрыв: на сцене и в жизни она делала то, чего никто не решался сделать до нее. Она умела эпатировать публику, ее любили и ненавидели. Мадонна смело примеряла нас себя самые разные образы: от блейзеров с объемными плечами в духе восьмидесятых до экстравагантных образов с легендарными колготками в сетку, шелковыми корсетами и боди. В августе ей исполнился 61 год, а она по-прежнему остается одной из самых провокационных и ярких звезд шоу-бизнеса.
Гвен Стефани
Фото: Eastnews
Солистке популярной группы No Doubt и одной из самых эффектных блондинок шоу-бизнеса Гвен Стефани в начале октября исполнится 50 лет. И знаете что? Пока поклонники Гвен стареют и вспоминают, как росли на ее песнях, сама она становится только горячее и привлекательнее. И, к слову, снова собирается замуж.
Кортни Кокс
Фото: Eastnews
В июне Кортни Кокс, прославившейся ролью Моники в «Друзьях», исполнилось 55 лет. Актриса и на шестом десятке может похвастаться фигурой настоящей секс-бомбы и моложавой внешностью. Кортни растит дочь Коко от бывшего супруга, актера Дэвида Аркетта, а несколько лет назад она рассталась с фронтменом группы Snow Patrol Джонни МакДэйдом, который был на двенадцать лет моложе Кокс и, по слухам, не смог вынести ее непростой характер.
Ольга Дроздова
Фото: Eastnews
Ольге Дроздовой 1 апреля исполнилось 54 года. Поверить в это сложно, так как выглядит Ольга гораздо моложе своих лет. Мы вспомнили самые провокационные роли актрисы, которая никогда не стеснялась обнажаться перед камерой и демонстрировать фигуру.
Синди Кроуфорд
Фото: Getty
Супермодель 90-х Синди Кроуфорд недавно поделилась честным фото без ретуши. Она не скрывает, что уделяет уходу за собой много времени и сил, именно это помогает ей оставаться в отличной форме и в 53 года. Синди не пропускает тренировки, тщательно следит за питанием. Главными мотиваторами для нее служат ее дети – дочь Кайя и сын Пресли, для которых она хочет, как и раньше, оставаться примером для подражания.
Екатерина Андреева
Фото: Instagram
Екатерина Андреева ведет информационную программу «Время» на Первом канале более двадцати лет. За долгие годы зрители привыкли к ее образу железной леди в строгом пиджаке, с невозмутимым выражением лица и гладко зачесанными волосами, собранными в тугой пучок. Совсем другая Екатерина Андреева открыла себя миру, когда завела Instagram. Такая серьезная на первый взгляд телеведущая публикует ролики, в которых гуляет по улицам в маске кошки, бегает за тиграми, улучшает цвет кожи, катая скалку по лицу, качает мышцы челюстью слона (!), показывает, как умеет танцевать пальцами ног и не только.
Холли Берри
Фото: Getty
«Мне 53!»: Сальма Хайек в день рождения показала шикарную фигуру в мини-бикини. «Не могу поверить, что 53! Вы выглядите идеально», «Великолепная женщина», «Самая красивая», «Огонь!!!», «Как 53?», «Ей 53, а мне в 26 уже нужны батарейки», - похвалили в комментариях красоту и идеальную форму Сальмы.
Фото: globallookpress, getty, eastnews, dpa, instagram, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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