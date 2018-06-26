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Недорогой крем, пилинг и никакого ботокса: 51-летняя Николь Кидман удивила секретом красоты и молодости кожи

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Николь Кидман

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Николь Кидман рассказала о своих бьюти-привычках.

Фарфоровая кожа Николь Кидман и почти полное отсутствие морщин на ее лице всегда вызывали зависть у коллег и поклонниц актрисы. В одном из недавних интервью она рассказала, как ей удается поддерживать лицо в идеальном состоянии, и почему она избегает ботокс.

За гладкость кожи Николь отвечает пилинг. Он также позволяет другим средствам работать более эффективно.

За здоровый румянец и упругость — образ жизни звезды: «Я стараюсь много времени проводить на свежем воздухе, занимаюсь спортом», — сообщила она. В ее диете много зелени и рыбы, мало продуктов с высоким содержанием жира, а на столике часто можно увидеть крем с ретинолом.

Фарфоровый цвет лица Кидман сохраняет благодаря целому ряду привычек. Во-первых она не выходит из дома, не нанеся солнцезащитный крем с SPF-фактором 50. Во-вторых, не забывает обновлять его. Для этой цели подходят любые средства, даже самые недорогие — главное следовать инструкции на упаковке. Если актрисе приходится выходить на пляж, она выбирает максимально закрытые купальники, защищает руки и ноги длинными туниками с рукавом, на съемках ей требуется специальный ассистент, который держит зонтик.

Инъекций, как и прямых солнечных лучей, актриса старательно избегает. «Однажды я попробовала ботокс и сильно пожалела. Из-за него мое лицо выглядело как маска, мимика изменилась», — вспоминает звезда.

За блеск в глазах и счастливую улыбку отвечает любимый муж. Сегодня актриса нежно поздравила Кита Урбана: «Вспоминая этот день 12 лет назад в церкви австралийского городка Мэнли, я чувствую что это было вчера. Я очень везучая женщина. С годовщиной, милый».

Фото: KPA/MarcelThomas/F.Sadou/KevinSullivan/JavierRojas/globallookpress

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