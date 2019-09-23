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54-летняя Моника Беллуччи появилась на показе Dolce & Gabbana с короткой стрижкой и в прозрачной блузке

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Моника Беллуччи на показе Dolce & Gabbana

Фото: Getty Images

Кинодива стала гостьей fashion-мероприятия.

В Милане состоялся показ бренда Dolce & Gabbana с новой коллекцией. Дуэт дизайнеров показал роскошные образы с обилием фруктовых, растительных, леопардовых принтов.

Показ Dolce & Gabbana

Среди звездных гостей на показе были знаменитые топ-модели и актрисы. На красной дорожке перед началом дефиле блистала 54-летняя Моника Беллуччи, которая является лицом бренда. Внимание публики привлек не только элегантно-откровенный наряд актрисы – белый брючный костюм с прозрачной черной блузкой, но и ее новая стрижка.

Моника Беллуччи на показе Dolce & Gabbana

Моника лишилась одной из своих визитных карточек – шикарной копны волос, отрезав их под короткое каре. Портрет в новом имидже актриса разместила в Instagram.

«Великолепно, королева», «Восхитительная», «Красавица», - посыпались привычные уже для Беллуччи комплименты.

Отметим, что Моника редко решается на реальную смену имиджа, чаще всего модель и актриса корректирует внешний вид только для фотосессий.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Alberto Terenghi, Dave Bedrosian, Igor Vidyashev, MediaPunch, Panoramic, Simone Comi/ Global Look press

Видео: Instagram

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