54-летняя Моника Беллуччи появилась на показе Dolce & Gabbana с короткой стрижкой и в прозрачной блузке

В Милане состоялся показ бренда Dolce & Gabbana с новой коллекцией. Дуэт дизайнеров показал роскошные образы с обилием фруктовых, растительных, леопардовых принтов.
Среди звездных гостей на показе были знаменитые топ-модели и актрисы. На красной дорожке перед началом дефиле блистала 54-летняя Моника Беллуччи, которая является лицом бренда. Внимание публики привлек не только элегантно-откровенный наряд актрисы – белый брючный костюм с прозрачной черной блузкой, но и ее новая стрижка.
Моника лишилась одной из своих визитных карточек – шикарной копны волос, отрезав их под короткое каре. Портрет в новом имидже актриса разместила в Instagram.
«Великолепно, королева», «Восхитительная», «Красавица», - посыпались привычные уже для Беллуччи комплименты.
Отметим, что Моника редко решается на реальную смену имиджа, чаще всего модель и актриса корректирует внешний вид только для фотосессий.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Alberto Terenghi, Dave Bedrosian, Igor Vidyashev, MediaPunch, Panoramic, Simone Comi/ Global Look press
Видео: Instagram
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