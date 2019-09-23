54-летняя Моника Беллуччи появилась на показе Dolce & Gabbana с короткой стрижкой и в прозрачной блузке

Среди звездных гостей на показе были знаменитые топ-модели и актрисы. На красной дорожке перед началом дефиле блистала 54-летняя Моника Беллуччи, которая является лицом бренда. Внимание публики привлек не только элегантно-откровенный наряд актрисы – белый брючный костюм с прозрачной черной блузкой, но и ее новая стрижка.