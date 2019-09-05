От экстремальных мини и откровенных бра до элегантных платьев: как менялся стиль Холли Берри с 90-х и до наших дней

1991 г.
Фото: Eastnews
Короткая стрижка «пикси», слегка взъерошенные волосы, мини-юбки и кроп-топы стали самыми узнаваемыми деталями стиля Холли Берри в начале девяностых. Собственно, любовь к открытым нарядам и ярким образам сохранилась у актрисы надолго.
1996
Фото: Eastnews
До сих пор многим кажется, что Берри тайно нашла эликсир вечной молодости и стройности. И это неудивительно: что в 1996-м, что сегодня фигура звезды остается аппетитной и подтянутой.
1999 г.
Фото: GettyImages
От многослойности и oversize к миниатюрным топам, усыпанным кристаллами: на красной дорожке Холли смело демонстрирует формы, а в повседневной жизни предпочитает комфорт.
2000 г.
Фото: Dpa
Пожалуй, самый горячий период в эволюции стиля Берри. Тренд на нижнее белье так полюбился актрисе, что она использовала его по максимуму – с короткими юбками и брюками ультранизкой посадки. Резинки стрингов и тонкие нити, декорированные мерцающими стразами, определенно приобрели статус фаворитов.
2001 – 2002 гг.
Фото: GettyImages
В начале нулевых, по всей видимости, начинается переход к более строгим формам. Актриса добавляет в свой стиль элегантные двойки из юбок и приталенных блейзеров, но продолжает демонстрировать роскошное тело глубокими декольте и полупрозрачными тканями.
2003 – 2004 гг.
Фото: GettyImages
От бунтарского духа девяностых будто и следа не осталось. Берри появляется на публичных мероприятиях в женственных платьях-макси из струящегося шелка, дополняет вечерние образы мехами и головокружительными шпильками.
2005 – 2007 гг.
Фото: Eastnews
Стиль Холли в этот период можно смело охарактеризовать как power women («сильная женщина»). В ее арсенале появляются строгие брючные костюмы в «офисную» полоску, облегающие платья с лифом-бюстье и снова безупречные шелковые макси по фигуре.
2009 – 2011 гг.
Фото: Globallook
Берри смело играет с лаконичными формами, дополняя их броскими деталями. Если и платье-макси, то с максимальным декольте, а если базовый брючный костюм, то с леопардовой сумкой.
2013 – 2015 гг.
Фото: Globallook
В 2011 году у актрисы родился второй ребенок, сын Марсео. Удивительно, но на фигуре Холли Берри это никак не отразилось – актриса продолжает демонстрировать шикарную форму, подчеркивая ее разрезами от бедра, приталенными фасонами, прилегающими силуэтами и полупрозрачными фактурами.
2017 – 2018 гг.
Фото: Dpa
Если годы и берут свое, то в случае Берри – в обратную сторону. Платья становятся короче, декольте – глубже, а шпильки – еще выше. В экстремальном мини и в элегантном макси актриса выглядит потрясающе.
2019 г.
Фото: Eastnews
В свои 53 Холли Берри активно экспериментирует со стилем, переходя от нежной пастельной гаммы и летящих тканей к более тяжелым фактурам. На одну из кинопремьер весной этого года звезда даже рискнула надеть кожаный total look на основе комбинезона с короткими шортами. И не прогадала!
Пускай внешность Холли Берри мало изменилась за три десятилетия, и актриса продолжает выглядеть так же, как и в 30, ее стиль перешел на сторону максимальной элегантности. Хотя бунтарский дух имеет место быть, за что мы и любим главных законодательниц моды девяностых!
Текст: Полина Гераскина
Фото: GettyImages, Eastnews, Dpa, Globallook
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