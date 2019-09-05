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От экстремальных мини и откровенных бра до элегантных платьев: как менялся стиль Холли Берри с 90-х и до наших дней

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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1992 г.

Фото: Dpa

Холли Берри, американская актриса и знаменитая «женщина-кошка», недавно отметила свое 53-летие. В девяностых и нулевых, тенденции которых так активно цитирует современная мода, она проповедовала главные fashion-заповеди эпох. Как менялся стиль звезды? Предлагаем проследить вместе!

1991 г.

Фото: Eastnews

Короткая стрижка «пикси», слегка взъерошенные волосы, мини-юбки и кроп-топы стали самыми узнаваемыми деталями стиля Холли Берри в начале девяностых. Собственно, любовь к открытым нарядам и ярким образам сохранилась у актрисы надолго.

1996

Фото: Eastnews

До сих пор многим кажется, что Берри тайно нашла эликсир вечной молодости и стройности. И это неудивительно: что в 1996-м, что сегодня фигура звезды остается аппетитной и подтянутой.

1999 г.

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Фото: GettyImages

От многослойности и oversize к миниатюрным топам, усыпанным кристаллами: на красной дорожке Холли смело демонстрирует формы, а в повседневной жизни предпочитает комфорт.

2000 г.

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Фото: Dpa

Пожалуй, самый горячий период в эволюции стиля Берри. Тренд на нижнее белье так полюбился актрисе, что она использовала его по максимуму – с короткими юбками и брюками ультранизкой посадки. Резинки стрингов и тонкие нити, декорированные мерцающими стразами, определенно приобрели статус фаворитов.

2001 – 2002 гг.

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2001 г.

Фото: GettyImages

В начале нулевых, по всей видимости, начинается переход к более строгим формам. Актриса добавляет в свой стиль элегантные двойки из юбок и приталенных блейзеров, но продолжает демонстрировать роскошное тело глубокими декольте и полупрозрачными тканями.

2003 – 2004 гг.

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2003 г.

Фото: GettyImages

От бунтарского духа девяностых будто и следа не осталось. Берри появляется на публичных мероприятиях в женственных платьях-макси из струящегося шелка, дополняет вечерние образы мехами и головокружительными шпильками.

2005 – 2007 гг.

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2005 г.

Фото: Eastnews

Стиль Холли в этот период можно смело охарактеризовать как power women («сильная женщина»). В ее арсенале появляются строгие брючные костюмы в «офисную» полоску, облегающие платья с лифом-бюстье и снова безупречные шелковые макси по фигуре.

2009 – 2011 гг.

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2009 г.

Фото: Globallook

Берри смело играет с лаконичными формами, дополняя их броскими деталями. Если и платье-макси, то с максимальным декольте, а если базовый брючный костюм, то с леопардовой сумкой.

2013 – 2015 гг.

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2013 г.

Фото: Globallook

В 2011 году у актрисы родился второй ребенок, сын Марсео. Удивительно, но на фигуре Холли Берри это никак не отразилось – актриса продолжает демонстрировать шикарную форму, подчеркивая ее разрезами от бедра, приталенными фасонами, прилегающими силуэтами и полупрозрачными фактурами.

2017 – 2018 гг.

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2017 г.

Фото: Dpa

Если годы и берут свое, то в случае Берри – в обратную сторону. Платья становятся короче, декольте – глубже, а шпильки – еще выше. В экстремальном мини и в элегантном макси актриса выглядит потрясающе.

2019 г.

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Фото: Eastnews

В свои 53 Холли Берри активно экспериментирует со стилем, переходя от нежной пастельной гаммы и летящих тканей к более тяжелым фактурам. На одну из кинопремьер весной этого года звезда даже рискнула надеть кожаный total look на основе комбинезона с короткими шортами. И не прогадала!

Пускай внешность Холли Берри мало изменилась за три десятилетия, и актриса продолжает выглядеть так же, как и в 30, ее стиль перешел на сторону максимальной элегантности. Хотя бунтарский дух имеет место быть, за что мы и любим главных законодательниц моды девяностых!

Текст: Полина Гераскина

Фото: GettyImages, Eastnews, Dpa, Globallook

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