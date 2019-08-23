Марина Ким, Екатерина Андреева, Мария Ситтель и другие самые эффектные ведущие новостей

Екатерина Андреева ведет информационную программу «Время» на Первом канале более двадцати лет. За долгие годы зрители привыкли к ее образу железной леди в строгом пиджаке, с невозмутимым выражением лица и гладко зачесанными волосами, собранными в тугой пучок. Совсем другая Екатерина Андреева открыла себя миру, когда завела Instagram. Такая серьезная на первый взгляд телеведущая публикует ролики, в которых гуляет по улицам в маске кошки, бегает за тиграми, улучшает цвет кожи, катая скалку по лицу, качает мышцы челюстью слона (!), показывает, как умеет танцевать пальцами ног и не только.

Ольга Ушакова