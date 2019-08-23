Марина Ким, Екатерина Андреева, Мария Ситтель и другие самые эффектные ведущие новостей

Марина Ким
Фото: Instagram
Марина Ким начала телевизионную карьеру на последнем курсе МГИМО, где изучала международные отношения. Ким вела программу «Рынки» на деловом канале «РБК», передачу «Вести» на телеканале «Россия», в прошлом году принимала участие в ежегодной пресс-конференции Владимира Путина. Марина ведет популярный Instagram, является частой гостьей светских мероприятий и одной из самых красивых и эффектных девушек российского телевидения.
Мария Ситтель
Фото: Vesti.ru
Многодетная мама Мария Ситтель ведет информационную программу «Вести» на телеканале «Россия» и является лауреатом премии «ТЭФИ». В 2016-м Ситтель родила пятого ребенка и заявила, что дети не мешают карьере, а на канале все давно привыкли к ее беременностям.
Екатерина Андреева
Фото: Instagram
Екатерина Андреева ведет информационную программу «Время» на Первом канале более двадцати лет. За долгие годы зрители привыкли к ее образу железной леди в строгом пиджаке, с невозмутимым выражением лица и гладко зачесанными волосами, собранными в тугой пучок. Совсем другая Екатерина Андреева открыла себя миру, когда завела Instagram. Такая серьезная на первый взгляд телеведущая публикует ролики, в которых гуляет по улицам в маске кошки, бегает за тиграми, улучшает цвет кожи, катая скалку по лицу, качает мышцы челюстью слона (!), показывает, как умеет танцевать пальцами ног и не только.
Ольга Ушакова
Фото: Youtube
Крымчанка Ольга Ушакова переехала в Москву в 2004-м и, несмотря на отсутствие журналистского образование, попала на стажировку на Первый канал, а через год стала ведущей «Новостей». Затем она вела выпуски «Ночных новостей», передачи «Добрый день!» и «Доброе утро». В 2017 году Ушакова провела пятую для нее «Прямую линию» с президентом Владимиром Путиным.
Татьяна Столярова
Фото: Facebook
Ведущая линейного эфира выпусков новостей круглосуточного информационного телеканала «Россия-24» Татьяна Столярова является одной из самых красивых, обаятельных и женственных девушек, которые рассказывают нам о главных событиях в стране и мире. В 2014 году в качестве помощника Ольги Ушаковой, Валерия Кораблева и Дмитрия Щугорева Татьяна участвовала в проведении передачи «Прямая линия с Владимиром Путиным».
Анна Шнайдер
Фото: Facebook
Анна Шнайдер была ведущей новостных выпусков на разных телеканалах, проводила телемост с участием президента России Дмитрия Медведева. Сейчас Шнайдер занимает пост главного редактора детского познавательного телеканала «О!».
Мария Моргун
Фото: Instagram
Выпускница отделения деловой и политической журналистики Высшей школы экономики Мария Моргун проходила практику в отделе новостей на Первом канале, где проработала два следующих года. Она также была корреспондентом телеканала «Россия-24», а сейчас является главным редактором познавательного телеканала о животном мире «Живая планета».
Татьяна Геворкян
Фото: Instagram
Самая хрупкая девушка канала MTV Russia Татьяна Геворкян эффектно сменила амплуа, превратившись из звезды подростков в стильную и элегантную ведущую новостей на канале «Культура». Потом Татьяна вела шоу «В стиле» на телеканале «Ю» и программу «Деловое утро НТВ».
Мария Белова
Фото: Instagram
Карьеру на телевидении Мария Белова начинала с репортажей о культурных событиях и о моде, а затем работала экономическим обозревателем и вела новостные программы. В последнее время Мария, недавно вышедшая замуж за музыканта и блогера T-killah, все чаще становится героиней светской хроники.
Елена Винник
Фото: Youtube
Елена Винник начала карьеру на телевидении в родном Пскове и в итоге стала ведущей вечерних новостей на Первом канале. Став мамой троих дочерей, она не бросила работу и сумела сохранить отличную фигуру.
Ксения Демидова
Фото: Instagram
Экономист по образованию, Ксения Демидова попала на телевидение на последнем курсе института. Теперь на канале «Россия 24» она чаще всего ведет блок экономических новостей. Ксения заявила, что она очень любит выходить в эфир и всегда испытывает при этом прилив адреналина, как при прыжке с парашютом.
Алиса Яровская
Фото: 24smi.org
Карьера Алисы Яровской на телевидении началась на канале «ТВЦ», потом она была замечена на каналах MTV и «ТНТ», где вела развлекательные шоу. В 2012 Яровская удивила всех сменой образа, появившись перед зрителями в роли ведущей новостей на канале «РБК».
Екатерина Грачева
Фото: Instagram
Екатерина Грачева окончила факультет международной журналистики МГИМО и с тех пор ведет новостные передачи. Рассказывать о важных событиях в стране и мире увлекательно Екатерине помогают не только внешность и харизма, но и второе, актерское, образование.
Вера Красова
Фото: Instagram
Финалистка конкурса «Мисс Вселенная» Вера Красова вела лотерею «Гослото», новостные программы на каналах «Россия 2», «Россия 24» и «360° Подмосковье».
Лилия Гильдеева
Фото: ntv.ru
Лилия Гильдеева — российская журналистка, телеведущая новостной программы «Сегодня» на канале НТВ. Когда она рассказывает о самых важных новостях, многие наверняка многое пропускают мимо ушей. Еще бы! Ведь бездонные красивые глаза Лилии так гипнотизируют, что в них буквально можно утонуть.
Мария Бондарева
Фото: Instagram
Марию Бондареву называют самой умной ведущей телеканала «Россия 24». Она закончила четыре вуза: у Марии есть дипломы юриста, журналиста, преподавателя иностранных языков и театрального института. Мария не просто читает новости с листа, а сама старается разбираться в том, о чем рассказывает. Сама Бондарева заявила, что читает в основном не художественную литературу, а учебники по экономике.
Екатерина Гринчевская
Фото: Instagram
Екатерина Гринчевская ведет новостные программы на канале «Россия 24» более десяти лет. Эту обворожительную блондинку не раз признавали одной из самых красивых телеведущих страны. В одном из интервью Екатерина признавалась, что хочет не просто доносить до людей информацию, но и отдавать им частичку своего тепла и своей души.
Мария Гладких
Фото: Instagram
В профиле Марии Гладких написано, что она «теледива с России24», «полиглот-самоучка » и «твоя подруга-антидепрессант», а в шапке профиля — красноречивая шутка: «Меня скоро уволят за этот инстаграм». Одна из самых улыбчивых ведущих новостей публикует свои забавные фото и видео, показывает снимки в бикини с отдыха и вообще не стесняется в вопросах самовыражения.
Анна Лазарева
Фото: Instagram
Доброжелательная и улыбчивая Анна Лазарева рассказывает об экономических новостях и ведет аналитические программы. Поддерживать себя в форме Анне помогают велосипедные прогулки и занятия йогой.
Текст: Роман Страстный
Фото: Starface, Eastnews, instagram, facebook, vesti.ru, ntv.ru, 24smi.ru, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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