50-летняя Дженнифер Лопес прошла по подиуму в платье, которое носила 20 лет назад

В эту пятницу, 20 сентября, в Милане состоялся показ модного дома Versace, посвященный принту «Джунгли» (Jungle), которому в этом году исполнилось 20 лет. Звездой подиума стала популярная певица Дженнифер Лопес, которая в этом году тоже отметила юбилей. Видео и показа она опубликовала в блоге.

«Ну вот, это и случилось», — написала она, добавив: «Все еще хороша».

Платье, в котором дефилировала звезда, 20 лет назад стало легендой и «визитной карточкой» певицы благодаря смелому вырезу и прозрачной ткани.