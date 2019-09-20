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50-летняя Дженнифер Лопес прошла по подиуму в платье, которое носила 20 лет назад

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дженнифер Лопес

Фото: Face to face/globallookpress

Дженнифер Лопес стала звездой показа Versace.

В эту пятницу, 20 сентября, в Милане состоялся показ модного дома Versace, посвященный принту «Джунгли» (Jungle), которому в этом году исполнилось 20 лет. Звездой подиума стала популярная певица Дженнифер Лопес, которая в этом году тоже отметила юбилей. Видео и показа она опубликовала в блоге.

«Ну вот, это и случилось», — написала она, добавив: «Все еще хороша».

Платье, в котором дефилировала звезда, 20 лет назад стало легендой и «визитной карточкой» певицы благодаря смелому вырезу и прозрачной ткани.

Дженнифер Лопес на премии Grammy, 2000 год

Фото: Kay Blake/globallookpress

При ближайшем рассмотрении становится понятно: крой верха был слегка изменен — морально устаревшая ткань заменена более технологичной, исчезли рукава. Однако в целом силуэт остался неизменным.

Какой вариант вам нравится больше?

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: globallookpress, instagram

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