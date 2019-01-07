52-летняя Холли Берри в полупрозрачном платье затмила всех на красной дорожке «Золотого глобуса»

Накануне вечером в Голливуде прогремела церемония «Золотой глобус»-2019, на которую была приглашена и Холли Берри. Нестареющая дива решила подчеркнуть свою прекрасную фигуру с помощью эффектного полупрозрачного бордового платья Zuhair Murad — и у нее это удалось: о наряде Холли говорят все.

Актриса лучезарно улыбалась и смело позировала фотографам на красной дорожке. Выйдя на сцену для вручения одной из статуэток, Холли также сорвала одобрительные аплодисменты.