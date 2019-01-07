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52-летняя Холли Берри в полупрозрачном платье затмила всех на красной дорожке «Золотого глобуса»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Холли Берри

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Актриса стала гостьей церемонии.

Накануне вечером в Голливуде прогремела церемония «Золотой глобус»-2019, на которую была приглашена и Холли Берри. Нестареющая дива решила подчеркнуть свою прекрасную фигуру с помощью эффектного полупрозрачного бордового платья Zuhair Murad — и у нее это удалось: о наряде Холли говорят все.

Актриса лучезарно улыбалась и смело позировала фотографам на красной дорожке. Выйдя на сцену для вручения одной из статуэток, Холли также сорвала одобрительные аплодисменты.

Напомним, Берри обожает йогу и с помощью этого вида тренировок поддерживает идеальную форму. Не так давно она рассказала актриса о важности растяжки и объяснила, почему ей очень нравится такое упражнение в йоге: «После активной тренировки обязательно нужно растянуться. Фитнес — это не только бег, силовые тренировки и боксирование с грушей. Растяжка — это важная составляющая моих тренировок, она помогает мне улучшить мобильность и, самое главное, избежать травм».

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Hubert Boesl, Hfpa/Pool/Pi / Global Look Press, Instagram

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