passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Мне 53!»: Сальма Хайек в день рождения показала шикарную фигуру в мини-бикини

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 15

Сальма Хайек

Фото: Instagram

Фото актрисы за несколько часов набрало 1,5 млн лайков.

2 сентября голливудской красавице Сальме Хайек исполнилось 53 года. Актриса, выглядит намного моложе своего возраста, что регулярно доказывает новыми фото и видео, которые появляются в Instagram.

Шикарная Сальма Хайек в волнах

В свой день рождения Сальма подразнила фанатов новым снимком, на котором позирует в красивом бикини.

Поклонники по достоинству оценили шикарные формы Хайек, написали ей тысячи комплиментов и поставили 1,5 млн лайков под фотографией.

«Не могу поверить, что 53! Вы выглядите идеально», «Великолепная женщина», «Самая красивая», «Огонь!!!», «Как 53?», «Ей 53, а мне в 26 уже нужны батарейки», - похвалили в комментариях красоту и идеальную форму Сальмы.

Кстати, Сальма Хайек – первая мексиканская актриса, номинированная на «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Фрида» 2003 года.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!