«Мне 53!»: Сальма Хайек в день рождения показала шикарную фигуру в мини-бикини

2 сентября голливудской красавице Сальме Хайек исполнилось 53 года. Актриса, выглядит намного моложе своего возраста, что регулярно доказывает новыми фото и видео, которые появляются в Instagram.
В свой день рождения Сальма подразнила фанатов новым снимком, на котором позирует в красивом бикини.
Поклонники по достоинству оценили шикарные формы Хайек, написали ей тысячи комплиментов и поставили 1,5 млн лайков под фотографией.
«Не могу поверить, что 53! Вы выглядите идеально», «Великолепная женщина», «Самая красивая», «Огонь!!!», «Как 53?», «Ей 53, а мне в 26 уже нужны батарейки», - похвалили в комментариях красоту и идеальную форму Сальмы.
Кстати, Сальма Хайек – первая мексиканская актриса, номинированная на «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Фрида» 2003 года.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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