«Мне 53!»: Сальма Хайек в день рождения показала шикарную фигуру в мини-бикини

Поклонники по достоинству оценили шикарные формы Хайек, написали ей тысячи комплиментов и поставили 1,5 млн лайков под фотографией.

«Не могу поверить, что 53! Вы выглядите идеально», «Великолепная женщина», «Самая красивая», «Огонь!!!», «Как 53?», «Ей 53, а мне в 26 уже нужны батарейки», - похвалили в комментариях красоту и идеальную форму Сальмы.