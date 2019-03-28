53-летняя Синди Кроуфорд поделилась честным фото без ретуши

Супермодель не скрывает, что уделяет уходу за собой много времени и сил, именно это помогает ей оставаться в отличной форме и в 53 года. Она не пропускает тренировки, тщательно следит за питанием. Главными мотиваторами для нее служат ее дети – дочь Кайя и сын Пресли, для которых Синди хочет, как и раньше, оставаться примером для подражания.

Кстати, 4 года назад, когда тренд на естественность и на фото #безретуши еще не набрал обороты, модель снималась для обложки глянцевого журнала и оказалась в центре скандала – по неизвестной причине фотографии «утекли» в Сеть. На них тело Синди «украшали» целлюлит, растяжки и дряблые складочки на животе. Однако вместо волны насмешек на звезду посыпались слова поддержки и благодарности за смелость показывать откровенные фото с небезупречной фигурой без обработки.