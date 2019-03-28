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53-летняя Синди Кроуфорд поделилась честным фото без ретуши

Супермодель выложила честное фото без макияжа, ретуши и фильтров на своей страничке в социальной сети Instagram и вызвала шквал благодарностей от поклонников.

Селфи Синди подписала просто: «Хмурое утро в Малибу». На фотографии она выглядит неидеально: волосы растрепаны, на лице мелкие морщинки не скрыты при помощи фильтров или косметики. И поклонники оценили ее честность и смелость. Под постом пестрят благодарные комментарии: «Спасибо за то, что вы не боитесь быть настоящей! Подлинная красота!», «Спасибо, что публикуете селфи без макияжа сегодня и всегда», «Посмотрите на ее кожу! Она выглядит великолепно», «Уважаю, что вы гордитесь своей внешностью и без макияжа» – это лишь немногие из отзывов.

Супермодель не скрывает, что уделяет уходу за собой много времени и сил, именно это помогает ей оставаться в отличной форме и в 53 года. Она не пропускает тренировки, тщательно следит за питанием. Главными мотиваторами для нее служат ее дети – дочь Кайя и сын Пресли, для которых Синди хочет, как и раньше, оставаться примером для подражания.

Кстати, 4 года назад, когда тренд на естественность и на фото #безретуши еще не набрал обороты, модель снималась для обложки глянцевого журнала и оказалась в центре скандала – по неизвестной причине фотографии «утекли» в Сеть. На них тело Синди «украшали» целлюлит, растяжки и дряблые складочки на животе. Однако вместо волны насмешек на звезду посыпались слова поддержки и благодарности за смелость показывать откровенные фото с небезупречной фигурой без обработки.

Однако ситуация оказалась не так проста: оказывается, перед тем как выложить снимки Синди Кроуфорд в Интернет, пираты все же отретушировали их, пририсовав несовершенства фигуры, и супермодели пришлось объяснять, что ей не хочется расстраивать поклонников, оказавших ей такую огромную поддержку, но она не может смириться с подобным обманом, потому вынуждена сообщить, что ее фигура на самом деле выглядит гораздо лучше.

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo/shutterstock

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